Home | Fotbal | Liga Campionilor | Statistica ce îi dă fiori lui Real Madrid după eșecul cu Bayern Munchen. O singură dată s-a întâmplat așa ceva

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 11:52

Comentarii
Vinicius, după o ratare imensă în meciul dintre Real Madrid și Bayern Munchen / Profimedia

Real Madrid va avea săptămâna viitoare o misiune dificilă în a întoarce rezultatul de 1-2 cu Bayern Munchen din prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor. Deși bavarezii au un avans de un singur gol, o statistică zdrobitoare e în favoarea lor în ceea ce privește deznodămintele în genul de scenarii în care se regăsesc și acum.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid în primul episod din sferturile Ligii Campionilor, la capătul unei partide în care Luis Diaz, Harry Kane și Kylian Mbappe și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Bayern Munchen și cifrele care îi fac reticenți pe fanii lui Real Madrid

În fond, victoria cu 2-1 de pe Bernabeu nu este neapărat una care să îi asigure lui Bayern calificarea într-o proporție covârșitoare în semifinalele Champions League, ținând cont de revenirile de senzație pe care le-a mai reușit Real Madrid. Există însă un aspect care nu ține deloc cu formația lui Arbeloa înainte de manșa a doua de pe Allianz Arena.

Concret, faptul că Real Madrid a pierdut primul meci pe teren propriu îi creează un dezavantaj enorm formației din Spania din punct de vedere statistic. În toate competițiile europene, “galacticii” au întors o singură dată în deplasare o dublă manșă după ce au fost învinși acasă în primă fază. Real s-a aflat de șapte ori în această ipostază, iar meciul de pe Allianz Arena va reprezenta al optulea scenariu de acest fel.

De cealaltă, parte apar cifrele zdrobitoare ale lui Bayern Munchen. În 31 de “duble” în care bavarezii au câștigat primul meci în deplasare, o singură dată s-a întâmplat ca formația din Germania să nu treacă mai departe.

Reclamă
Reclamă

Unicul precedent care îi dă șanse lui Real a avut loc în 2011, atunci când Bayern Munchen a fost eliminată în optimile UCL de Inter. În tur, nemții câștigaseră cu 1-0 pe Giuseppe Meazza, dar au fost învinși de italieni cu 3-2 acasă, “nerazzurrii” avansând grație regulii golurilor marcate în deplasare.

Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în CapitalăUrmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce" a murit la 80 de ani 3 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 „E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat". Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial
Citește și
Cele mai citite
