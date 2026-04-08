Statistica ce îi dă fiori lui Real Madrid după eșecul cu Bayern Munchen. O singură dată s-a întâmplat așa ceva

Real Madrid va avea săptămâna viitoare o misiune dificilă în a întoarce rezultatul de 1-2 cu Bayern Munchen din prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor. Deși bavarezii au un avans de un singur gol, o statistică zdrobitoare e în favoarea lor în ceea ce privește deznodămintele în genul de scenarii în care se regăsesc și acum.
Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid în primul episod din sferturile Ligii Campionilor, la capătul unei partide în care Luis Diaz, Harry Kane și Kylian Mbappe și-au trecut numele pe lista marcatorilor.
Bayern Munchen și cifrele care îi fac reticenți pe fanii lui Real Madrid
În fond, victoria cu 2-1 de pe Bernabeu nu este neapărat una care să îi asigure lui Bayern calificarea într-o proporție covârșitoare în semifinalele Champions League, ținând cont de revenirile de senzație pe care le-a mai reușit Real Madrid. Există însă un aspect care nu ține deloc cu formația lui Arbeloa înainte de manșa a doua de pe Allianz Arena.
Concret, faptul că Real Madrid a pierdut primul meci pe teren propriu îi creează un dezavantaj enorm formației din Spania din punct de vedere statistic. În toate competițiile europene, “galacticii” au întors o singură dată în deplasare o dublă manșă după ce au fost învinși acasă în primă fază. Real s-a aflat de șapte ori în această ipostază, iar meciul de pe Allianz Arena va reprezenta al optulea scenariu de acest fel.
De cealaltă, parte apar cifrele zdrobitoare ale lui Bayern Munchen. În 31 de “duble” în care bavarezii au câștigat primul meci în deplasare, o singură dată s-a întâmplat ca formația din Germania să nu treacă mai departe.
El Bayern en competición europea tras ganar el partido de ida fuera de casa: 30 de 31 eliminatorias superadas (solo cedió ante el Inter en 2011).
El Madrid en competición europea tras perder el partido de ida en casa: 1 de 7 eliminatorias superadas (solo pasó ante el Wacker…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 7, 2026
Unicul precedent care îi dă șanse lui Real a avut loc în 2011, atunci când Bayern Munchen a fost eliminată în optimile UCL de Inter. În tur, nemții câștigaseră cu 1-0 pe Giuseppe Meazza, dar au fost învinși de italieni cu 3-2 acasă, “nerazzurrii” avansând grație regulii golurilor marcate în deplasare.
- “E Neuer cel mai bun portar din toate timpurile?”. Răspunsul genial dat de Kompany după Real – Bayern 1-2
- “Suntem încă în viaţă”. Alvaro Arbeloa, încredere maximă după înfrângerea lui Real Madrid cu Bayern
- Antonio Rudiger nu s-a ferit de cuvinte după eșecul Realului cu Bayern în UCL: “Am dat-o în bară”
- Real Madrid – Bayern 1-2 și Sporting – Arsenal 0-1. Două mari favorite pentru calificarea în semifinale
- Bayern Munchen, “coșmarul” lui Real Madrid în starturile de repriză. Statistica deblocată după golul din sec. 20