Home | NBA | Los Angeles Lakers, neajutorată fără Doncic și LeBron James. Oklahoma City Thunder a câștigat zdrobitor
Video

Los Angeles Lakers, neajutorată fără Doncic și LeBron James. Oklahoma City Thunder a câștigat zdrobitor

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 13:26

Comentarii

Shai Gilgeous-Alexander, Într-un meci al lui Oklahoma City Thunder / Getty Images

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a profitat de absenţele semnificative ale vedetelor celor de la Los Angeles Lakers, Luka Doncic şi LeBron James, pentru a se impune cu un scor incontestabil, 123-87.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, deşi nu a jucat la standardele sale obişnuite, a fost însă cel mai bun marcator al meciului, cu 25 de puncte.

Cele mai importante rezultate de peste noapte din NBA

  • Phoenix Suns – Houston Rockets 105-119
  • Boston Celtics – Charlotte Hornets 113-102
  • Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 116-103
  • Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 96-90
  • Toronto Raptors – Miami Heat 121-95
  • Golden State Warriors – Sacramento Kings 110-105
  • New Orleans Pelicans – Utah Jazz 156-137
  • Washington Wizards – Chicago Bulls 98-129
  • Indiana Pacers – Minnesota Timberwolves 104-124

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 57 victorii şi 22 înfrângeri, în timp ce în Vest pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 63 victorii şi 16 eşecuri în acest sezon.

Sursa: Agerpres.ro

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
