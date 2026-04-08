Los Angeles Lakers, neajutorată fără Doncic și LeBron James. Oklahoma City Thunder a câștigat zdrobitor

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a profitat de absenţele semnificative ale vedetelor celor de la Los Angeles Lakers, Luka Doncic şi LeBron James, pentru a se impune cu un scor incontestabil, 123-87.

Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, deşi nu a jucat la standardele sale obişnuite, a fost însă cel mai bun marcator al meciului, cu 25 de puncte.

Cele mai importante rezultate de peste noapte din NBA

Phoenix Suns – Houston Rockets 105-119

Boston Celtics – Charlotte Hornets 113-102

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 116-103

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 96-90

Toronto Raptors – Miami Heat 121-95

Golden State Warriors – Sacramento Kings 110-105

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 156-137

Washington Wizards – Chicago Bulls 98-129

Indiana Pacers – Minnesota Timberwolves 104-124

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 57 victorii şi 22 înfrângeri, în timp ce în Vest pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 63 victorii şi 16 eşecuri în acest sezon.

Sursa: Agerpres.ro