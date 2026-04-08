“Din respect pentru el mă abțin”. Marea nemulțumire a lui Florin Prunea după dispariția lui Mircea Lucescu

Florin Prunea s-a numărat și el printre oamenii din fotbalul românesc care au reacționat după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu. Fostul portar din Generația de Aur și-a adus aminte de venirea lui “Il Luce” la Dinamo, pe vremea când el era doar un puști, după care a vorbit pe scurt despre nemulțumirea sa față de modul în care a fost tratat fostul selecționer al României.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

Florin Prunea, deranjat de tratamentul primit de Lucescu în ultima parte a vieții sale

La scurt timp după ce decesul lui Lucescu a fost anunțat de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, atât din sportul românesc, cât și din străinătate. Florin Prunea, fostul elev al lui “Il Luce” de la Dinamo, nu s-a rezumat doar la a transmite condoleanțe familiei și a-și aduce aminte de cariera fabuloasă a fostului antrenor.

Componentul Generației de Aur a vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la modul în care a fost tratat Lucescu, considerând că nu a primit neapărat respectul pe care îl merita. Prunea a spus că nu vrea să intre foarte mult în amănunte, dorindu-și să dea mai multe detalii abia după ce mentorul său va fi înmormântat.

“(n.r. Când vom învăța să apreciem mai mult astfel de oameni? Se pare că niciodată nu învățăm nimic?) Niciodată, dar din respect pentru Nea Mircea mă abțin deocamdată să vorbesc până când el va pleca definitiv, dar după aceea sunt foarte multe de discutat.