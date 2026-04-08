“Din respect pentru el mă abțin”. Marea nemulțumire a lui Florin Prunea după dispariția lui Mircea Lucescu

Florin Prunea s-a numărat și el printre oamenii din fotbalul românesc care au reacționat după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu. Fostul portar din Generația de Aur și-a adus aminte de venirea lui “Il Luce” la Dinamo, pe vremea când el era doar un puști, după care a vorbit pe scurt despre nemulțumirea sa față de modul în care a fost tratat fostul selecționer al României.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.
Florin Prunea, deranjat de tratamentul primit de Lucescu în ultima parte a vieții sale
La scurt timp după ce decesul lui Lucescu a fost anunțat de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, atât din sportul românesc, cât și din străinătate. Florin Prunea, fostul elev al lui “Il Luce” de la Dinamo, nu s-a rezumat doar la a transmite condoleanțe familiei și a-și aduce aminte de cariera fabuloasă a fostului antrenor.
Componentul Generației de Aur a vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la modul în care a fost tratat Lucescu, considerând că nu a primit neapărat respectul pe care îl merita. Prunea a spus că nu vrea să intre foarte mult în amănunte, dorindu-și să dea mai multe detalii abia după ce mentorul său va fi înmormântat.
“(n.r. Când vom învăța să apreciem mai mult astfel de oameni? Se pare că niciodată nu învățăm nimic?) Niciodată, dar din respect pentru Nea Mircea mă abțin deocamdată să vorbesc până când el va pleca definitiv, dar după aceea sunt foarte multe de discutat.
De ce s-a ajuns aici? De ce s-a întâmplat lucrul acesta și exact ce spuneai și tu cu respectul ăsta. El nu a fost apreciat și respectat de către toată lumea, dar nu discut acum. Să plece și după aceea putem discuta“, a spus Florin Prunea, în exclusivitate pentru AntenaSport.
Florin Prunea, extrem de afectat după moartea lui Mircea Lucescu: “Singurul meci pierdut în viața lui”
În ceea ce privește amintirile sale cu Lucescu, Prunea a rememorat momentul în care fostul selecționer a venit la Dinamo după aventurile sale de la Corvinul și de la echipa națională, pe care o calificase la EURO ’84. Întorcându-se în prezent, fostul portar a pus accentul și pe moștenirea pe care o lasă “Il Luce” și pe Răzvan Lucescu, om care devine continuatorul tatălui său.
“Ce să mai zic? Condoleanțe familiei și îmi pare sincer rău, am sperat până în ultima clipă că inima lui mare va rezista, însă din păcate e singurul meci pe care l-a pierdut în viața lui.
Eram copil când a venit la Dinamo, îmi aduc aminte, aveam 16 ani, 17 ani. Mă uitam în gura lui ca la un zeu. Era omul care a revoluționat fotbalul când a venit în momentul ăla, o putere de muncă extraordinară, un entuziasm cum rar am văzut la cineva.
Venise de la Corvinul, de la Hunedoara, a reușit într-un timp foarte scurt, în doi, trei ani a făcut o echipă imbatabilă la Dinamo. După aceea rezultatele lui, trofeele pe care le-a câștigat, nu cred că cineva va mai reuși ce a reușit Mircea Lucescu și într-adevăr lasă în urmă lucruri extraordinare.
Cel mai important lucru, ni-l lasă pe Răzvan, care este un antrenor extraordinar și care sunt convins că va duce mai departe numele Lucescu“, a mai spus fostul portar al Generației de Aur.
- Oraşul din România unde s-a declarat zi de doliu local, după moartea lui Mircea Lucescu
- Dan Şucu a reacţionat, după ce Mircea Lucescu a murit: “Şi-a pus în slujba noastră până şi ultima picătură de energie”
- Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
- Barcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Istvan Kovacs, duel de foc pe Camp Nou
- Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem”