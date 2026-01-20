Zi istorică pentru Dinamo: a început demolarea vechiului stadion. Legendele clubului, prezente la marele eveniment - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 13:58

Ionuţ Lupescu, în ziua în care au început lucrările la stadionul lui Dinamo/ AntenaSport

A fost o zi istorică pentru Dinamo. Demolarea bătrânului stadion din Ştefan cel Mare a început, sub privirile fostelor glorii ale clubului.

Marius Niculae, Ionel Dănciulescu, Ionel Augustin, Cornel Ţălnar, Ionuţ Lupescu sau Dumitru Moraru au fost prezenţi în Ştefan cel Mare, în ziua în care primele buldozere au intrat pe stadion.

Pe lângă numele legendare ale clubului, şi sute de suporteri ai lui Dinamo şi-au făcut apariţia la momentul istoric din Ştefan cel Mare. După discursurile purtate de Ionuţ Popa, preşedintele CS Dinamo, şi de Ionuţ Lupescu, oficial al clubului, fanii au afişat un banner, au început să cânte şi să aprinde torţe. “Locul în care am simțit mereu glorie / De azi înainte va fi doar istorie!”, a fost mesajul afişat de fani.

De asemenea, nici Florentin Petre şi Andrei Nicolescu nu au lipsit de la marele eveniment din “Groapă”. Ei i-au oferit un cadou lui Ionuţ Lupescu, anume un tricou oficial al echipei lui Zeljko Kopic.

Startul simbolic al lucrărilor a fost dat de buldozerul care a dat jos firma luminoasă de la intrarea în complex. De asemenea, lucrătorii începuseră deja să scoată scaunele din tribune, o parte din ele fiind luate acasă de fani.

“Am plăcerea să vorbesc în numele colegilor mei. Nu toți au vrut să vină astăzi, dar sunt foarte multe dintre legendele acestui club. Sunt și alți sportivi, de la alte secții, care au contribuit la gloria acestui club. Mă bucur că în sfârșit stau în fața dumneavoastră și putem spune că în doi ani vom avea un nou stadion și un nou Parc Sportiv.

Abia aștept să vă văd revenind în Ștefan cel Mare cu echipa din Liga 1, FC, jucând aici. Sper să avem stadionul plin, abonamente multe și să dăm dovadă că suntem cu totul și cu totul altceva față de tot ce este în România și Europa. Vă aștept cu brațele deschise. Vă rog, veniți aici și vedeți dacă se lucrează în fiecare zi. Trebuie să punem presiune. În România, unde este presiune se face și performanță”, a declarat Ionuţ Lupescu, în ziua în care a început demolarea stadionului Dinamo.

Actuala arenă din Ştefan cel Mare a fost inaugurată pe 14 octombrie 1951. Ultima dată, Dinamo a evoluat acolo pe 29 mai 2022, stadionul mai fiind folosit de echipa Clubului Sportiv.

Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
Noul stadion al lui Dinamo va avea 25.000 de locuri şi urmează să fie gata în 2028, termenul de execuţie fiind de 25 de luni. Noua arenă va costa suma de 117 milioane de euro, iar Primăria Sectorului 2 va finanţa proiectul cu suma de 25 de milioane de euro.

