Zi istorică pentru Dinamo: a început demolarea vechiului stadion. Legendele clubului, prezente la marele eveniment - Antena Sport

A fost o zi istorică pentru Dinamo. Demolarea bătrânului stadion din Ştefan cel Mare a început, sub privirile fostelor glorii ale clubului.

Marius Niculae, Ionel Dănciulescu, Ionel Augustin, Cornel Ţălnar, Ionuţ Lupescu sau Dumitru Moraru au fost prezenţi în Ştefan cel Mare, în ziua în care primele buldozere au intrat pe stadion.

Zi istorică pentru Dinamo: a început demolarea vechiului stadion

Pe lângă numele legendare ale clubului, şi sute de suporteri ai lui Dinamo şi-au făcut apariţia la momentul istoric din Ştefan cel Mare. După discursurile purtate de Ionuţ Popa, preşedintele CS Dinamo, şi de Ionuţ Lupescu, oficial al clubului, fanii au afişat un banner, au început să cânte şi să aprinde torţe. “Locul în care am simțit mereu glorie / De azi înainte va fi doar istorie!”, a fost mesajul afişat de fani.

De asemenea, nici Florentin Petre şi Andrei Nicolescu nu au lipsit de la marele eveniment din “Groapă”. Ei i-au oferit un cadou lui Ionuţ Lupescu, anume un tricou oficial al echipei lui Zeljko Kopic.

Startul simbolic al lucrărilor a fost dat de buldozerul care a dat jos firma luminoasă de la intrarea în complex. De asemenea, lucrătorii începuseră deja să scoată scaunele din tribune, o parte din ele fiind luate acasă de fani.