Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului! - Antena Sport

Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 martie 2026, 12:46

Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului!

Max Verstappen în timpul Marelui Premiu al Australiei / Profimedia Images

Max Verstappen (28 de ani), de 4 ori campion de Formula 1, a terminat prima cursă a sezonului pe locul 6, în condiţiile în care a plecat de pe locul 20 pe grila de start.

Verstappen a suferit un accident în calificări, fiind eliminat din Q1, lucru care se întâmplă rar pentru pilotul olandez.

Max Verstappen, după prima cursă a sezonului, pe care a încheiat-o pe locul 6: “Nu sunt îngrijorat”

Faptul că a reuşit să ia 8 puncte în prima cursă a sezonului, în condiţiile în care a plecat de pe locul 20 pe grila de start, poate fi considerat o performanţă, dar Verstappen a terminat cursa la 54,617 secunde în spatele câştigătorului, George Russell, aşa că a fost întrebat dacă e îngrijorat. Mai mult, colegul lui, Isack Hadjar, a abandonat.

Pot fi îngrijorat, dar nu va schimba nimic, nu? Nu sunt îngrijorat. Lucrăm ca o echipă pentru a încerca să reducem acest decalaj și, pas cu pas, sperăm să putem fi mai competitivi.

Am învățat multe, cum să folosesc bateria și alte chestii, așa că acesta a fost un lucru pozitiv.

La un moment dat, eram destul de singur, doar mă acomodam. Cred că cele două pneuri dure de astăzi nu au funcționat prea bine pentru noi, așa că am avut multă degradare, multă granulare, iar asta m-a făcut, bineînțeles, să fac două opriri”, a declarat Max Verstappen, potrivit formula1.com.

Piloţii Mercedes, George Russell şi Kimi Antonelli, s-au clasat pe primele două locuri în prima cursă a sezonului, Marele Premiu din Australia. Ei au fost urmaţi de piloţii Ferrari, Charles Leclerc şi Lewis Hamilton. Campionul mondial en-titre, Lando Norris, s-a clasat pe 5, iar Max Verstappen a fost pe 6. Colegul lui Lando Norris, Oscar Piastri, nu a luat startul la el acasă, fiind implicat într-un accident în timpul turelor de recunoaştere.

 

Comentarii


