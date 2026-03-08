Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului! - Antena Sport

Max Verstappen (28 de ani), de 4 ori campion de Formula 1, a terminat prima cursă a sezonului pe locul 6, în condiţiile în care a plecat de pe locul 20 pe grila de start.

Verstappen a suferit un accident în calificări, fiind eliminat din Q1, lucru care se întâmplă rar pentru pilotul olandez.

Max Verstappen, după prima cursă a sezonului, pe care a încheiat-o pe locul 6: “Nu sunt îngrijorat”

Faptul că a reuşit să ia 8 puncte în prima cursă a sezonului, în condiţiile în care a plecat de pe locul 20 pe grila de start, poate fi considerat o performanţă, dar Verstappen a terminat cursa la 54,617 secunde în spatele câştigătorului, George Russell, aşa că a fost întrebat dacă e îngrijorat. Mai mult, colegul lui, Isack Hadjar, a abandonat.

„Pot fi îngrijorat, dar nu va schimba nimic, nu? Nu sunt îngrijorat. Lucrăm ca o echipă pentru a încerca să reducem acest decalaj și, pas cu pas, sperăm să putem fi mai competitivi.

Am învățat multe, cum să folosesc bateria și alte chestii, așa că acesta a fost un lucru pozitiv.