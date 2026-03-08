Lamine Yamal, peste Lionel Messi și Cristiano Ronaldo! Borna impresionantă stabilită în meciul cu Bilbao - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 12:18

Lamine Yamal / Profimedia

Barcelona a făcut un pas important către cucerirea unui nou titlu de campioană a Spaniei, după ce gruparea antrenată de Hansi Flick a obținut victoria pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao.

Unica reușită a meciului a venit în minutul 68 și i-a aparținut lui Lamine Yamal. Puștiul-minune al catalanilor a ajuns la 50 de goluri marcate la profesioniști și a stabilit un record impresionant.

Lamine Yamal, performanță remarcabilă în Bilbao – Barcelona

Lamine Yamal a bifat al 14-lea gol din acest sezon de La Liga, spaniolul reușind să puncteze superb din pasa lui Pedri în disputa câștigată pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao.

Starul catalanilor l-a executat pe portarul advers cu un șut plasat la vinclu și a ajuns la 50 de reușite la profesioniști, toate acestea la doar 18 ani și 237 de zile.

44 dintre acestea au venit în tricoul Barcelonei, iar Lamine a punctat de șase ori și pentru naționala mare a Spaniei. Într-o ierarhie impresionantă, el i-a depășit pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

Legenda Barcelonei a reușit să atingă borna de 50 de goluri la vârsta de 20 de ani și 315 zile, în timp ce Cristiano Ronaldo a stabilit această performanță mai târziu, la 21 de ani și 297 de zile.

