Lamine Yamal, peste Lionel Messi și Cristiano Ronaldo! Borna impresionantă stabilită în meciul cu Bilbao - Antena Sport

Barcelona a făcut un pas important către cucerirea unui nou titlu de campioană a Spaniei, după ce gruparea antrenată de Hansi Flick a obținut victoria pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao.

Unica reușită a meciului a venit în minutul 68 și i-a aparținut lui Lamine Yamal. Puștiul-minune al catalanilor a ajuns la 50 de goluri marcate la profesioniști și a stabilit un record impresionant.

Lamine Yamal, performanță remarcabilă în Bilbao – Barcelona

Lamine Yamal a bifat al 14-lea gol din acest sezon de La Liga, spaniolul reușind să puncteze superb din pasa lui Pedri în disputa câștigată pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao.

Starul catalanilor l-a executat pe portarul advers cu un șut plasat la vinclu și a ajuns la 50 de reușite la profesioniști, toate acestea la doar 18 ani și 237 de zile.

44 dintre acestea au venit în tricoul Barcelonei, iar Lamine a punctat de șase ori și pentru naționala mare a Spaniei. Într-o ierarhie impresionantă, el i-a depășit pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.