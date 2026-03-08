Rapid - Univ. Craiova LIVE TEXT (20:00). Meci „încins” pe Giulești. Echipele probabile - Antena Sport

Rapid București – Universitatea Craiova este unul dintre cele mai tari meciuri din ultima rundă a sezonului regular, jocul fiind transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Oltenii vor porni din postura de lideri în play-off, iar punctele puse în joc ar putea avea o importanță deosebită în cea de-a doua parte a campionatului.
Rapid – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00)
Rapid București și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Giulești într-un meci ce se anunță a fi unul foarte spectaculos, fiind vorba de un duel între primele două clasate.
Va fi prima întâlnire a lui Filipe Coelho cu gruparea giuleșteană, la partida tur fiind pe bancă Mirel Rădoi. În confruntarea care a avut loc pe data de 2 noiembrie 2025, scorul a fost 2-2, dar dramatismul a fost garantat.
Formația antrenată de Costel Gâlcă a avut un avans de două goluri pe tabelă, dar a fost egalată în minutul 90+10, după ce Steven Nsimba a transformat o lovitură de la 11 metri.
Echipele probabile la Rapid – Universitatea Craiova
- Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve: D. Iliev, Ciobotariu, Manea, Christensen, G. Gheorghe, Hromada, Hazrollaj, Koljic, Talisson. Antrenor: Constantin Gâlcă
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Screciu, A. Rus, Romanchuk – Mora, T. Băluță, Cicâldău, D. Matei, N. Bancu – Nsimba, Etim. Rezerve: Isenko, S. Lung Jr., Badelj, Mogoș, Stevanovic, Al. Crețu, Houri, Mekvabishvili, Fl. Ștefan, Teles, Al Hamlawi, Baiaram. Antrenor: Filipe Coelho
