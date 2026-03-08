Alex Mitriță, MVP în China! Românul a făcut spectacol în primul meci al sezonului. Gol și assist pentru „împărat” - Antena Sport

Alexandru Mitriță a defilat în prima etapă din noul sezon al Superligii Chinei, fotbalistul retras de la echipa națională fiind cel mai bun jucător de pe teren în disputa cu Qingdao West Coast.
„Piticul atomic” a pasat excelent la reușita care a deblocat disputa și a stabilit scorul final cu o execuție de finețe, la care portarul advers nu a putut interveni.
Alex Mitriță, gol și assist în prima etapă a sezonului
Alexandru Mitriță este în formă maximă în China, acolo unde românul a făcut un meci de senzație pentru Zhejiang Professional, în prima etapă a noului sezon competițional.
Fostul jucător de la Universitatea Craiova l-a servit excelent în minutul 18 pe Saul Guarirapa, iar apoi tot el a fost cel care a majorat avantajul echipei sale, cu un șut perfect din afara careului, în minutul 40.
Mitriță a fost desemnat de către cei de la Sofa Score MVP-ul meciului, fiind notat cu 9,8 de către statisticieni. Retras de la echipa națională, acesta a avut în total 71 de atingeri și a avut un procentaj de acuratețe al paselor de 74%.
18' GOAL!⚽️
Zhejiang FC1⃣-0⃣Qingdao West Coast
Alexandru Mitriță delivered a precise pass, and Saúl Guarirapa scored the opening goal in a 1-on-1 situation. The 23 yo🇻🇪ST scored on his debut for Zhejiang FC!
📺LIVE: https://t.co/KJZ3uiMt4g#CSL #CSL2026 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/8Auu3kUbSD
— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) March 8, 2026
40' GOAL! ⚽️
Zhejiang FC2⃣-0⃣Qingdao West Coast
Wang Yudong provided the assist, and Alexandru Mitriță scored with a brilliant long-range shot!
📺LIVE: https://t.co/KJZ3uiMt4g#CSL #CSL2026 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/ersmHeXdAF
— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) March 8, 2026
- Louis Munteanu, duel stelar cu Lionel Messi! Ce notă a primit atacantul român, după 29 de minute cu Inter Miami
- Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad”
- Marius Șumudică, eșec devastator în Arabia Saudită! Umilit în fața propriilor suporteri
- Veşti bune despre Răzvan Marin înainte de Turcia. Ce notă a luat pentru evoluţia lui în victoria cu AEL Larissa
- Ce a făcut Vlad Dragomir în meciul câştigat de Pafos cu 7-0