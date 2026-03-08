Alex Mitriță, MVP în China! Românul a făcut spectacol în primul meci al sezonului. Gol și assist pentru „împărat” - Antena Sport

Închide meniul
Alex Mitriță, MVP în China! Românul a făcut spectacol în primul meci al sezonului. Gol și assist pentru „împărat"

Fotbal extern
Alex Mitriță, MVP în China! Românul a făcut spectacol în primul meci al sezonului. Gol și assist pentru „împărat"

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 11:59

Alex Mitriță, MVP în China! Românul a făcut spectacol în primul meci al sezonului. Gol și assist pentru împărat”

Alexandru Mitriţă

Alexandru Mitriță a defilat în prima etapă din noul sezon al Superligii Chinei, fotbalistul retras de la echipa națională fiind cel mai bun jucător de pe teren în disputa cu Qingdao West Coast.

„Piticul atomic” a pasat excelent la reușita care a deblocat disputa și a stabilit scorul final cu o execuție de finețe, la care portarul advers nu a putut interveni.

Alex Mitriță, gol și assist în prima etapă a sezonului

Alexandru Mitriță este în formă maximă în China, acolo unde românul a făcut un meci de senzație pentru Zhejiang Professional, în prima etapă a noului sezon competițional.

Fostul jucător de la Universitatea Craiova l-a servit excelent în minutul 18 pe Saul Guarirapa, iar apoi tot el a fost cel care a majorat avantajul echipei sale, cu un șut perfect din afara careului, în minutul 40.

Mitriță a fost desemnat de către cei de la Sofa Score MVP-ul meciului, fiind notat cu 9,8 de către statisticieni. Retras de la echipa națională, acesta a avut în total 71 de atingeri și a avut un procentaj de acuratețe al paselor de 74%.

