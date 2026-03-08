Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu-i exclus să mă întorc la Rapid" Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni

“Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni

Bogdan Stănescu Publicat: 8 martie 2026, 13:06

Comentarii
Nu-i exclus să mă întorc la Rapid Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni

Marius Şumudică / Hepta

Marius Şumudică (55 de ani) i-a făcut o nouă declaraţie de dragoste Rapidului. “Şumi” a spus că nu e exclus să se întoarcă, la un moment dat, la Rapid. În prezent, Şumudică e antrenor în Arabia Saudită, la Al-Okhdood.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa antrenată de Şumudică e pe penultimul loc, cu numai 13 puncte, după 25 de etape. Ultimele trei echipe retrogradează. Al-Okhdood e la 3 puncte de locul 16, şi el retrogradabil, ocupat de Al Riyadh. Fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, Damac, e prima care s-ar salva în acest moment, având 6 puncte peste formaţia antrenată de Marius Şumudică.

Marius Şumudică: “Nu-i exclus și îmi doresc să mă mai întorc la Rapid”

Eu consider că am rămas într-o relație bună și îl văd pe domnul Șucu conducând Rapidul mulți ani de acum încolo. Și cred că există varianta să mai pot lucra la Rapid!

Nu-i exclus și îmi doresc să mă mai întorc la Rapid. Să dea Dumnezeu să fiu sănătos, atâta tot. Există varianta să mă mai întorc, este clubul pe care îl iubesc! Poate mă voi mai întoarce. Dar asta nu exclude și varianta să lucrez la alt club din România”, a declarat Marius Şumudică pentru gsp.ro.

Marius Şumudică a reuşit să o ducă pe Rapid în play-off sezonul trecut, dar nu şi-a îndeplinit obiectivul, calificarea într-o cupă europeană. Acesta este obiectivul şi pentru Costel Gâlcă (54 de ani), actualul antrenor al Rapidului. Înaintea ultimei etape a sezonului regular, Rapid e pe locul 2, cu 55 de puncte. Rapid joacă în această seară, de la ora 20:00, chiar cu liderul Universitatea Craiova, care are 59 de puncte. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Elias Charalambous a șocat tot vestiarul FCSB după ce și-a anunțat demisia. Exclusiv
Fanatik.ro
Elias Charalambous a șocat tot vestiarul FCSB după ce și-a anunțat demisia. Exclusiv
14:01
Marius Șumudică își află viitorul la Al-Okhdood! Ședință de urgență în Arabia Saudită, după 0-5 cu Al Fayha
13:42
Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului
13:06
Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul
12:46
Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului!
12:19
“Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB!
12:18
Lamine Yamal, peste Lionel Messi și Cristiano Ronaldo! Borna impresionantă stabilită în meciul cu Bilbao
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 4 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 5 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat 6 Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”