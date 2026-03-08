"Nu-i exclus să mă întorc la Rapid" Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni - Antena Sport

Marius Şumudică (55 de ani) i-a făcut o nouă declaraţie de dragoste Rapidului. “Şumi” a spus că nu e exclus să se întoarcă, la un moment dat, la Rapid. În prezent, Şumudică e antrenor în Arabia Saudită, la Al-Okhdood.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa antrenată de Şumudică e pe penultimul loc, cu numai 13 puncte, după 25 de etape. Ultimele trei echipe retrogradează. Al-Okhdood e la 3 puncte de locul 16, şi el retrogradabil, ocupat de Al Riyadh. Fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, Damac, e prima care s-ar salva în acest moment, având 6 puncte peste formaţia antrenată de Marius Şumudică.

Marius Şumudică: “Nu-i exclus și îmi doresc să mă mai întorc la Rapid”

„Eu consider că am rămas într-o relație bună și îl văd pe domnul Șucu conducând Rapidul mulți ani de acum încolo. Și cred că există varianta să mai pot lucra la Rapid!

Nu-i exclus și îmi doresc să mă mai întorc la Rapid. Să dea Dumnezeu să fiu sănătos, atâta tot. Există varianta să mă mai întorc, este clubul pe care îl iubesc! Poate mă voi mai întoarce. Dar asta nu exclude și varianta să lucrez la alt club din România”, a declarat Marius Şumudică pentru gsp.ro.

Marius Şumudică a reuşit să o ducă pe Rapid în play-off sezonul trecut, dar nu şi-a îndeplinit obiectivul, calificarea într-o cupă europeană. Acesta este obiectivul şi pentru Costel Gâlcă (54 de ani), actualul antrenor al Rapidului. Înaintea ultimei etape a sezonului regular, Rapid e pe locul 2, cu 55 de puncte. Rapid joacă în această seară, de la ora 20:00, chiar cu liderul Universitatea Craiova, care are 59 de puncte. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.