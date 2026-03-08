Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul - Antena Sport

Situație tensionată la Real Madrid, după ce conducerea și-a manifestat interesul în a-l transfera pe spaniolul Rodri. Mijlocașul este dorit pe ”Bernabeu”, experiența sa fiind necesară în linia mediană a „los blancos”.
Mutarea acestuia în Spania ar putea fi blocată de însuși Vinicius Junior, cel care a pierdut Balonul de Aur în anul 2024 în fața fotbalistului de la Manchester City.
Vinicius amenință cu plecarea, dacă Rodri va fi transferat de Real Madrid
Real Madrid se află la patru puncte în spatele rivalei Barcelona, iar gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa o va întâlni pe Manchester City în optimile UEFA Champions League.
Eliminată deja și din Cupa Spaniei, gruparea madrilenă are probleme și în vestiar, acolo unde Vinicius Junior amenință cu plecarea. Motivul care l-a determinat pe brazilian să vină cu această decizie ar fi un posibil transfer al lui Rodri.
Mijlocașul cotat la 75 de milioane de euro l-a învins pe Vini Jr în cursa pentru Balonul de Aur în 2024, atunci când Real Madrid a boicotat ceremonia care a avut loc la Paris.
Extrema „los blancos” consideră că mutarea ar fi o lipsă de respect la adresa sa, iar din acest motiv, cea mai bună soluție ar fi plecarea de la vicecampioana Spaniei.
🚨💣 BREAKING: Vinícius Júnior has reportedly warned Real Madrid that he could leave the club if they sign Rodri from Manchester City
Reports say Vinícius is still upset after Rodri won the 2024 Ballon d'Or ahead of him, and has made his feelings known to the club’s hierarchy.… pic.twitter.com/OUJI91oyoL
— MatchDay Central (@MatchDCentral) March 8, 2026
