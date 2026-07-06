Uriaşa Summer McIntosh a doborât un record vechi de 17 ani

Summer McIntosh a stabilit, duminică, un nou record mondial la proba de 200 m fluture, cu un timp de 2’01”65, la Campionatele Canadei. Ea a depăşit astfel un record care data din 2009.

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Summer McIntosh a doborât cel mai vechi record mondial feminin, cel la proba de 200 m fluture, cu timpul de 2’01”65, duminică, în cadrul Campionatelor Canadei de la Montreal.

Summer McIntosh a doborât recordul la 200 m fluture

Stabilit în octombrie 2009, în epoca costumelor din poliuretan – care au fost interzise la scurt timp –, precedentul record al chinezoaicei Liu Zige, de 2’01”81, a rezistat aproape 17 ani. McIntosh (19 ani) deţinea înaintea cursei patru dintre cele cinci cele mai bune performanţe din istoria disciplinei, dar nu reuşise încă să depăşească recordul de referinţă.

Canadianca a câştigat trei titluri olimpice la Paris în 2024, printre care cel la 200 m fluture, şi opt titluri mondiale începând din 2022, dintre care trei la 200 m fluture, primul la vârsta de 15 ani, în 2022.

McIntosh, care se antrenează în Texas alături de Léon Marchand sub îndrumarea lui Bob Bowman, fostul antrenor al lui Michael Phelps, deţine, de asemenea, recordurile mondiale la 400 m, 200 m mixt şi 400 m mixt.