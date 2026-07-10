David Popovici și „rivalul” Pan Zhanle, împreună la București: „Va fi un duel clasic, ca Ronaldo și Messi”

David Popovici şi chinezul Pan Zhanle se află într-un cantonament comun în România. Popovici spune că sportivului chinez îi place foarte mult la Bucureşti şi că l-a dus să mănânce burgeri şi îngheţată.

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”Pan se simte bine aici, îi place de noi, îi place Bucureştiul. E un băiat şi om normal. Chiar dacă avem bariera de limbaj, avem multe hobbyuri, e timid, prietenos. S-a adaptat bine oraşului, poate mai bine decât m-aş adapta eu în China. Mă bucur că e aici. Unele dintre cuvinte în mandarină pe care le-am învăţat nu pot să le reproduc.

Am avut grijă să-l ducem la cel mai bun restaurant românesc pe care îl ştiu, a mâncat de toate, l-am dus să mânânce burgerul meu preferat, îngheţata mea preferată, i-am arătat ce mi se pare mie interesant. A spus că îi place şi a părut sincer. Urmează să mergem şi la castelul Peleş, vrem să-i arătăm mai multe din ce avem de oferit”, a declarat Popovici, într-o conferinţă de presă.

David Popovici și „rivalul” Pan Zhanle, împreună la București

Popovici a mai spus că ideea de a se antrena împreună a aparţinută echipei din China. ”Ei au venit cu ideea să ne antrenăm împreună, cred că după ani şi ani, când va fi un duel mai clasic, ca Ronaldo şi Messi, cred că ne vom gândi ce mişto au fost zilele astea. Me îmi place locul ăsta, Bucureştiul, la Lia Manoliu, la Dinamo, mă simt bine acasă, dar nu exclus posibilitatea de a merge şi în China, la el, să văd cum e”.

(N.r. Ce a remarcat David Popovici la Pan Zhanle?) ”Uite, de exemplu, cât de eficient reuşeşte să se împingă de la perete. O chestie care pentru noi e destul de importantă, na, în sportul ăsta. Faptul că face întoarcerea foarte rapid îl ajută să fie eficient. Şi, de fiecare dată când am oportunitatea în antrenament, încerc să iau şi eu, să învăţ un pic şi, cum ziceam şi mai devreme, după fiecare antrenament ieşim mai câştigaţi amândoi.Pentru că, ce-i drept, nu am mai avut niciodată, chiar dacă ne antrenăm de doar 10 zile, n-am mai avut niciodată un partener de antrenament care să poată să mă fugărească atât de tare”.