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David Popovici și „rivalul” Pan Zhanle, împreună la București: „Va fi un duel clasic, ca Ronaldo și Messi”

Viviana Moraru Publicat: 10 iulie 2026, 13:22

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David Popovici și rivalul” Pan Zhanle, împreună la București: Va fi un duel clasic, ca Ronaldo și Messi”

David Popovici şi Pan Zhanle / Profimedia Images

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David Popovici şi chinezul Pan Zhanle se află într-un cantonament comun în România. Popovici spune că sportivului chinez îi place foarte mult la Bucureşti şi că l-a dus să mănânce burgeri şi îngheţată.

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Pan se simte bine aici, îi place de noi, îi place Bucureştiul. E un băiat şi om normal. Chiar dacă avem bariera de limbaj, avem multe hobbyuri, e timid, prietenos. S-a adaptat bine oraşului, poate mai bine decât m-aş adapta eu în China. Mă bucur că e aici. Unele dintre cuvinte în mandarină pe care le-am învăţat nu pot să le reproduc.

Am avut grijă să-l ducem la cel mai bun restaurant românesc pe care îl ştiu, a mâncat de toate, l-am dus să mânânce burgerul meu preferat, îngheţata mea preferată, i-am arătat ce mi se pare mie interesant. A spus că îi place şi a părut sincer. Urmează să mergem şi la castelul Peleş, vrem să-i arătăm mai multe din ce avem de oferit”, a declarat Popovici, într-o conferinţă de presă.

David Popovici și „rivalul” Pan Zhanle, împreună la București

Popovici a mai spus că ideea de a se antrena împreună a aparţinută echipei din China. ”Ei au venit cu ideea să ne antrenăm împreună, cred că după ani şi ani, când va fi un duel mai clasic, ca Ronaldo şi Messi, cred că ne vom gândi ce mişto au fost zilele astea. Me îmi place locul ăsta, Bucureştiul, la Lia Manoliu, la Dinamo, mă simt bine acasă, dar nu exclus posibilitatea de a merge şi în China, la el, să văd cum e”.

(N.r. Ce a remarcat David Popovici la Pan Zhanle?) ”Uite, de exemplu, cât de eficient reuşeşte să se împingă de la perete. O chestie care pentru noi e destul de importantă, na, în sportul ăsta. Faptul că face întoarcerea foarte rapid îl ajută să fie eficient. Şi, de fiecare dată când am oportunitatea în antrenament, încerc să iau şi eu, să învăţ un pic şi, cum ziceam şi mai devreme, după fiecare antrenament ieşim mai câştigaţi amândoi.Pentru că, ce-i drept, nu am mai avut niciodată, chiar dacă ne antrenăm de doar 10 zile, n-am mai avut niciodată un partener de antrenament care să poată să mă fugărească atât de tare”.

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Ieri după sală, se uita pe geam către nişte terenuri de fotbal din apropiere şi a zis «Vreau să joc nişte fotbal». «Bine, frate, hai afară!». Suntem amândoi varză la acest sport, orice ţine de cum te afectează gravitaţia pe uscat, nu suntem prea buni. În apă, unde plutim, e altă poveste. Am încercat, ce a ieşit, a ieşit, am filmat nişte chestii amuzante”, a mai spus Popovici.

Pan Zhanle a spus că lumea e drăguţă la Bucureşti, vreme frumoasă şi mâncarea foarte bună. ”Am învăţat de la David disciplina şi concentrarea. Miercuri am luat masa împreună şi mâncarea a fost foarte bună. Înainte să vin în România, îl ştiam doar pe David”, a subliniat el.

David Popovici și Pan Zhanle sunt rivali în proba de 100 m liber. Chinezul a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din urmă cu doi ani, iar David a cucerit bronzul, după ce câștigase aurul la proba de 200 m liber.

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Pan Zhanle deține și recordul la proba de 100 m liber, stabilit în finala de la Paris. El a înregistrat timpul fabulos de 46,40 de secunde. Cel mai bun timp al lui David Popovici în proba „regină” a înotului este de 46,71.

David Popovici se pregătește să participe la Campionatele Europene de înot, care vor avea loc tot la Paris. Competiția se va desfășura în perioada 10-16 august.

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