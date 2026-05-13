David Popovici şi-a luat maşină de 500.000 de euro. Imaginile surprinse în trafic cu înotătorul român

David Popovici are o pasiune pentru maşini, iar recent a fost surprins în traficul din București la bordul unui Mercedes G-Class decapotabil, un model ce poate ajunge la aproximativ 500.000 de euro. Maşina are numere roşii, semn că a fost înmatriculată de curând. Imaginile cu înotătorul român au fost surprinse de cancan.ro.
Nu este prima maşină scumpă la volanul căreia s-a aflat David Popovici. În începutul anului trecut, campionul olimpic a fost ținta unor critici în spațiul public, pentru că a decis să plătească peste 120.000 de euro pentru achiziționarea unui bolid de lux, produs de Porsche, despre care David Popovici spunea că e ”mașina visurilor” sale.
La momentul respectiv, Popovici a atras mai multe critici în spaţiul public. Cristian Păun, profesor la ASE, a fost printre primii care i-au spus că investiţia a fost una neinspirată. Economistul i-a sugerat că ar fi fost mai bine să-şi cumpere un apartament, pe care să-l închirieze.
Şi Cristian Tutor Popescu, cunoscutul ziarist și publicist, a avut o reacție dură la adresa lui David Popovici, după ce înotătorul a decis să își achiziționeze bolidul. “Un vis bicisnic”, a scris CTP în momentul în care Popovici s-a afişat la volanul unui Porsche Spyder.
