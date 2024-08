"Dacă rămânea în Moldova, cred că nu mai era printre noi" Povestea cutremurătoare a Anastasiei, medaliata cu argint de la Paris! - Antena Sport

Republica Moldova a cucerit 4 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, una de argint şi 3 de bronz. Republica Moldova s-a clasat pe locul 72 în ierarhia generală a medaliilor. România, cu 9 medalii (3 de aur, 4 de argint şi 2 de bronz), a fost pe locul 23 la general.

Anastasia Nichita a dezvăluit că mama ei nu i-a trimis niciun mesaj de felicitare după performanţa uriaşă pe care a înregistrat-o la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Nici tatăl sportivei nu a felicitat-o pentru argintul de la Paris. Din familie, doar soţul ei, care îi e şi antrenor, Valeriu Mircea, a felicitat-o pe Anastasia Nichita pentru medalia de la Paris.

„Mama nu mi-a scris, am văzut că a comentat nişte postări şi am văzut că e şi ea bucuroasă, asta e. Aş fi vrut să mă felicite, să-mi scrie un mesaj sau să mă sune, dar nu pot găsi un răspuns la acest capitol. Tata la fel, nu m-a felicitat, nici mesaj, nici apel, nimic. Ultima dată am vorbit cu el acum doi ani”, a declarat Anastasia Nichita.