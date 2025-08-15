Programul etapei a doua din Liga Portugal (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ianis Stoica dă peste colosul Benfica - Antena Sport

Liga Portugal continuă cu cea de-a doua etapă, iar granzii Sporting, Benfica și Porto ies din nou la rampă. “Vulturii” vor da peste Estrela Amadora, Ianis Stoica, în timp ce campioana en-titre are meci cu Arouca, iar “dragonii” se confruntă cu Gil Vicente.
Etapa va fi deschisă vineri de meciul dintre AVS și Casa Pia, la ora 17:30.
Cum arată programul etapei a doua din Liga Portugal
Benfica, vicecampioana din sezonul trecut și deținătoarea Supercupei Portugaliei, are meci sâmbătă la 22:30 cu Estrela Amadora. Echipa la care evoluează Ianis Stoica vine după un egal cu Estoril Praia, la care a contribuit românul intrat pe teren după un singur minut cu un gol. “Vulturii” au moral bun, după ce s-au calificat în play-off-ul UCL după “dubla” cu Nice.
Braga, echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj din drumul spre grupa Europa League, o înfruntă duminică pe nou-promovata Alverca în deplasare. În aceeași zi, Sporting Lisabona speră să obțină a doua victorie din campionat și să o învingă pe Arouca pe Estadio Jose Alvalade.
Porto închide etapa a doua din Liga Portugal în deplasare, contra celor de la Gil Vicente.
Programul complet al rundei secunde din Liga Portugal, turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY
Vineri, 15 august:
- AVS – Casa Pia (17:30)
Sâmbătă, 16 august:
- Tondela – Famalicao (17:30)
- Vitoria Guimaraes – Estoril Praia (20:00)
- Estrela Amadora – Benfica (22:30)
Duminică, 17 august: