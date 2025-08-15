Programul etapei a doua din Liga Portugal (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ianis Stoica dă peste colosul Benfica - Antena Sport

Liga Portugal continuă cu cea de-a doua etapă, iar granzii Sporting, Benfica și Porto ies din nou la rampă. “Vulturii” vor da peste Estrela Amadora, Ianis Stoica, în timp ce campioana en-titre are meci cu Arouca, iar “dragonii” se confruntă cu Gil Vicente.

Etapa va fi deschisă vineri de meciul dintre AVS și Casa Pia, la ora 17:30.

Cum arată programul etapei a doua din Liga Portugal

Benfica, vicecampioana din sezonul trecut și deținătoarea Supercupei Portugaliei, are meci sâmbătă la 22:30 cu Estrela Amadora. Echipa la care evoluează Ianis Stoica vine după un egal cu Estoril Praia, la care a contribuit românul intrat pe teren după un singur minut cu un gol. “Vulturii” au moral bun, după ce s-au calificat în play-off-ul UCL după “dubla” cu Nice.

Braga, echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj din drumul spre grupa Europa League, o înfruntă duminică pe nou-promovata Alverca în deplasare. În aceeași zi, Sporting Lisabona speră să obțină a doua victorie din campionat și să o învingă pe Arouca pe Estadio Jose Alvalade.

Porto închide etapa a doua din Liga Portugal în deplasare, contra celor de la Gil Vicente.