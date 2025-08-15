Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul etapei a doua din Liga Portugal (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ianis Stoica dă peste colosul Benfica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Programul etapei a doua din Liga Portugal (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ianis Stoica dă peste colosul Benfica

Programul etapei a doua din Liga Portugal (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ianis Stoica dă peste colosul Benfica

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 13:57

Comentarii
Programul etapei a doua din Liga Portugal (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ianis Stoica dă peste colosul Benfica

Estrela Amadora - Benfica / Colaj Profimedia

Liga Portugal continuă cu cea de-a doua etapă, iar granzii Sporting, Benfica și Porto ies din nou la rampă. “Vulturii” vor da peste Estrela Amadora, Ianis Stoica, în timp ce campioana en-titre are meci cu Arouca, iar “dragonii” se confruntă cu Gil Vicente.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Etapa va fi deschisă vineri de meciul dintre AVS și Casa Pia, la ora 17:30.

Cum arată programul etapei a doua din Liga Portugal

Benfica, vicecampioana din sezonul trecut și deținătoarea Supercupei Portugaliei, are meci sâmbătă la 22:30 cu Estrela Amadora. Echipa la care evoluează Ianis Stoica vine după un egal cu Estoril Praia, la care a contribuit românul intrat pe teren după un singur minut cu un gol. “Vulturii” au moral bun, după ce s-au calificat în play-off-ul UCL după “dubla” cu Nice.

Braga, echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj din drumul spre grupa Europa League, o înfruntă duminică pe nou-promovata Alverca în deplasare. În aceeași zi, Sporting Lisabona speră să obțină a doua victorie din campionat și să o învingă pe Arouca pe Estadio Jose Alvalade.

Porto închide etapa a doua din Liga Portugal în deplasare, contra celor de la Gil Vicente.

Reclamă
Reclamă

Programul complet al rundei secunde din Liga Portugal, turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY

Vineri, 15 august:

  • AVS – Casa Pia (17:30)

Sâmbătă, 16 august:

  • Tondela – Famalicao (17:30)
  • Vitoria Guimaraes – Estoril Praia (20:00)
  • Estrela Amadora – Benfica (22:30)

Duminică, 17 august:

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă
  • Rio Ave – Nacional (17:30)
  • Alverca – Braga (20:00)
  • Santa Clara – Moreirense (20:00)
  • Sporting Lisabona – Arouca (22:30)

Luni, 18 august:

  • Gil Vicente – FC Porto (22:15)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Summit istoric Trump-Putin. NBC: Putin, primit cu covorul roșu și întâmpinat de Trump la scara avionului
Observator
Summit istoric Trump-Putin. NBC: Putin, primit cu covorul roșu și întâmpinat de Trump la scara avionului
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă
Fanatik.ro
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă
14:40
LIVE VIDEOIulian Chiriță, eliminat de la Europe Smash – Sweden. Ovidiu Ionescu, condus cu 1-2 la seturi
14:38
Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori”
14:35
Rivalitatea Horner – Wolff, “sabie cu două tăișuri” pentru neamț: “Un nenorocit” VS “Mă simt puțin singur”
14:00
Când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. Programul anunțat de UEFA
13:29
Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile
13:12
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor
Vezi toate știrile
1 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 2 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”