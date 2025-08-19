Dan Şucu, aproape de o nouă mare lovitură pe piaţa transferurilor! Jucătorul pe care îl poate vinde la Inter - Antena Sport

Dan Şucu, patronul clubului Genoa, este aproape să îşi vândă vedeta la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
Inter Milano îl vrea pe Morten Frendrup (24 de ani), fotbalist care i-a stârnit interesul şi lui AC Milan şi lui Napoli.
Dan Şucu îi cere 30 de milioane de euro lui Inter pentru transferul lui Morten Frendrup!
Potrivit tuttomercatoweb.com, Dan Şucu solicită 30 de milioane de euro pentru a fi de acord cu transferul lui Frendrup la Inter. Mijlocaşul este cotat la 20 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
Sezonul trecut, Morten Frendrup a fost unul dintre jucătorii-cheie ai “Grifonilor”. A evoluat în 35 de partide în Serie A, marcând 2 goluri. Frendrup a evoluat 2 partide şi pentru naţionala Danemarcei.
În ianuarie 2022, Genoa îi plătea lui Brondby 4.4 milioane de euro pentru Frendrup. Cota danezului a explodat de atunci.
Dan Şucu a mai făcut în această vară o afacere profitabilă cu Inter. A reuşit să îl împrumute pe argentinianul Valentin Carboni (20 de ani), jucător cotat la 12 milioane de euro de către transfermarkt.com. Carboni a marcat în victoria formaţiei Genoa cu Vicenza, în Cupa Italiei. În acelaşi meci a reuşit un gol de senzaţie şi Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei.
Dan Şucu a reuşit deja 3 lovituri importante pe piaţa transferurilor. A încasat 20 de milioane de euro de la AC Milan în schimbul fundaşului belgian Koni de Winter. L-a vândut pe fundaşul de numai 17 ani, Honest Ahanor, la Atalanta pentru 17 milioane de euro şi l-a dat pe atacantul Albert Gudmundsson la Fiorentina, pentru 13 milioane de euro. Şucu a mai cedat alţi doi jucători pe sume modeste, dar a încasat 52 de milioane de euro în această vară!
Dacă Inter va plăti 30 de milioane de euro pentru Frendrup, Şucu va ajunge la încasări fabuloase, de peste 80 de milioane de euro în această vară. De două ori faţă de cât a plătit pentru a achiziţiona pachetul majoritar al clubului Genoa.