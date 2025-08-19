Dan Şucu, aproape de o nouă mare lovitură pe piaţa transferurilor! Jucătorul pe care îl poate vinde la Inter - Antena Sport

Dan Şucu, patronul clubului Genoa, este aproape să îşi vândă vedeta la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.

Inter Milano îl vrea pe Morten Frendrup (24 de ani), fotbalist care i-a stârnit interesul şi lui AC Milan şi lui Napoli.

Dan Şucu îi cere 30 de milioane de euro lui Inter pentru transferul lui Morten Frendrup!

Potrivit tuttomercatoweb.com, Dan Şucu solicită 30 de milioane de euro pentru a fi de acord cu transferul lui Frendrup la Inter. Mijlocaşul este cotat la 20 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Sezonul trecut, Morten Frendrup a fost unul dintre jucătorii-cheie ai “Grifonilor”. A evoluat în 35 de partide în Serie A, marcând 2 goluri. Frendrup a evoluat 2 partide şi pentru naţionala Danemarcei.

În ianuarie 2022, Genoa îi plătea lui Brondby 4.4 milioane de euro pentru Frendrup. Cota danezului a explodat de atunci.