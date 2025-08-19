Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv - Antena Sport

Louis Munteanu a primit o ofertă uriaşă de la Valencia. Atacantul de la CFR Cluj a fost pus pe lista de transferuri de spanioli, după interesul primit şi din partea celor de la Rennes.

Francezii erau dispuşi să-l transfere definitiv pe Louis Munteanu, în această vară, în schimbul sumei de 12 milioane de euro.

Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia

Valencia, de cealaltă parte, vrea să-l împrumute pentru un sezon pe Louis Munteanu şi să plătească suma de două milioane de euro, notează fanatik.ro. Spaniolii vor avea obligaţia de a-l transfera definitiv pe atacantul român în vară, atunci când vor mai plăti suma de 10 milioane de euro.

Totuşi, sursa citată anterior notează că Valencia a pus două condiţii importante pentru ca Louis Munteanu să fie transferat definitiv în vara anului viitor: să bifeze minim 10 partide şi să marcheze minim cinci goluri pentru “lilieci”.

Sunt şanse mari ca mutarea să se realizeze în următoarea perioadă, astfel că Louis Munteanu ar urma să-i calce pe urme lui Adrian Ilie. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Valenciei în perioada 1997-2002.