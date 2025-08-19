Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv - Antena Sport

Louis Munteanu a primit o ofertă uriaşă de la Valencia. Atacantul de la CFR Cluj a fost pus pe lista de transferuri de spanioli, după interesul primit şi din partea celor de la Rennes.
Francezii erau dispuşi să-l transfere definitiv pe Louis Munteanu, în această vară, în schimbul sumei de 12 milioane de euro.
Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia
Valencia, de cealaltă parte, vrea să-l împrumute pentru un sezon pe Louis Munteanu şi să plătească suma de două milioane de euro, notează fanatik.ro. Spaniolii vor avea obligaţia de a-l transfera definitiv pe atacantul român în vară, atunci când vor mai plăti suma de 10 milioane de euro.
Totuşi, sursa citată anterior notează că Valencia a pus două condiţii importante pentru ca Louis Munteanu să fie transferat definitiv în vara anului viitor: să bifeze minim 10 partide şi să marcheze minim cinci goluri pentru “lilieci”.
Sunt şanse mari ca mutarea să se realizeze în următoarea perioadă, astfel că Louis Munteanu ar urma să-i calce pe urme lui Adrian Ilie. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Valenciei în perioada 1997-2002.
“Legat de subiectul acesta, atât pot să vă spun, sunt mai multe echipe interesate de el. Nu dau nume, nu dau sume, în momentul în care se concretizează ceva, putem spune. Şi eu cred că sunt şanse mari să plece, dar e important că-l avem în lot, asta e în favoarea lor, a lui”, a declarat Cristi Balaj, conform sursei menţionate anterior.
Louis Munteanu, şi pe lista de transferuri a lui Rennes
Echipa care îl doreşte pe Louis Munteanu (23 de ani) îl vinde pe atacantul Arnaud Kalimuendo (23 de ani) pentru 31.5 milioane de euro, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri.
Rennes şi Lille îşi manifestaseră anterior intenţia de a-l transfera pe atacantul lui CFR Cluj. Niciuna dintre echipe nu a ajuns însă, până acum, la o înţelegere cu Neluţu Varga. Varga a cerut, iniţial, 18 milioane de euro pentru a-l ceda pe Louis Munteanu, sumă considerată prea mare de Rennes şi Lille.