Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore - Antena Sport

Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore

Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore

Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore

Publicat: 20 august 2025, 0:11

Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore

Anca Todoni / Profimedia Images

Jucătoarea de tenis Anca Todoni, locul 113 mondial, a fost eliminat, marţi, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Todoni a fost învinsă de britanica Harriet Dart, locul 225 mondial, scor 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (10-6). Meciul a durat trei ore şi 21 de minute.

Patricia Ţig a fost şi ea eliminată din primul tur al calificărilor de la US Open

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost şi ea eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0, la capătul a 67 de minute.

Primul set al partidei dintre Țig și Burrage a fost unul extrem de echilibrat. Cele două jucătoare au reușit să își protejeze serviciul până la scorul de 5-4 pentru britanică, atunci când românca a clacat și i-a permis adversarei sale să facă break-ul și implicit să câștige primul set.

Dacă primul act a fost extrem de echilibrat, cel de-al doilea a fost dominat în mod categoric de Burrage. Țig a câștigat doar șase puncte în set și a pierdut cu 6-0, fiind astfel eliminată încă din primul tur al calificărilor de la US Open.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”