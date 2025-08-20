Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore - Antena Sport

Jucătoarea de tenis Anca Todoni, locul 113 mondial, a fost eliminat, marţi, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Todoni a fost învinsă de britanica Harriet Dart, locul 225 mondial, scor 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (10-6). Meciul a durat trei ore şi 21 de minute.

Patricia Ţig a fost şi ea eliminată din primul tur al calificărilor de la US Open

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost şi ea eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0, la capătul a 67 de minute.

Primul set al partidei dintre Țig și Burrage a fost unul extrem de echilibrat. Cele două jucătoare au reușit să își protejeze serviciul până la scorul de 5-4 pentru britanică, atunci când românca a clacat și i-a permis adversarei sale să facă break-ul și implicit să câștige primul set.