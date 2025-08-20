Real Madrid - Osasuna 1-0. Kylian Mbappe i-a făcut cadou victoria lui Xabi Alonso, la debutul antrenorului - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid – Osasuna 1-0. Kylian Mbappe i-a făcut cadou victoria lui Xabi Alonso, la debutul antrenorului

Bogdan Stănescu Publicat: 20 august 2025, 0:24

Real Madrid – Osasuna 1-0. Kylian Mbappe i-a făcut cadou victoria lui Xabi Alonso, la debutul antrenorului

Kylian Mbappe, după ce a transformat un penalty în meciul cu Osasuna / Profimedia Images

Real Madrid a început noul sezon din LaLiga cu o victorie, scor 1-0, pe teren propriu, cu Osasuna Pamplona. Meciul a fost debutul oficial al antrenorului Xabi Alonso la Real Madrid.

Kylian Mbappe a fost one-man show la debutul lui Alonso pe banca madrilenilor. El a scos un penalty, pe care tot el l-a transformat în minutul 51 al meciului.

Kylian Mbappe i-a adus victoria lui Xabi Alonso la debutul oficial al antrenorului pe banca lui Real Madrid

Xabi Alonso, aflat la debutul ca antrenor în LaLiga, nu s-a putut baza în acest meci pe Bellingham, Camavinga, Endrick şi Mendy, care încă se recuperează după accidentări.

Real Madrid a controlat prima parte a jocului, dar acţiunile lui Mbappe şi Vinicius nu au dus la modificarea tabelei până la pauză.

Şi după pauză Real Madrid a fost la cârma jocului, dar madrilenii nu şi-au creat ocazii mari. Arda Guler a fost aproape de gol în minutul 63, atunci când a şutat puternic din afara careului, iar balonul s-a dus puţin peste poartă. Real a dominat-o pe Osasuna la toate capitolele. Posesia a fost zdrobitoare în favoarea echipei lui Xabi Alonso, 71%, faţă de 29% Osasuna. La şuturi spre poartă şi pe poartă diferenţa a fost iar uriaşă. Real Madrid a tras de 18 ori spre poartă, 5 şuturi fiind cadrate. De partea cealaltă, Osasuna a încercat poarta apărată de Courtois de numai două ori, niciunul dintre şuturi nefiind pe spaţiul porţii.

Osasuna a încheiat meciul în 10, după eliminarea lui Abel Bretones din minutul 90+4. După prima etapă, Real Madrid e pe 8 în LaLiga. Lider e Barcelona, care a învins-o cu 3-0 pe Mallorca.

 

