Nicolae Dică, răspuns dur pentru Adi Petre, după ce acesta a dezvăluit că l-a înjurat: "Minte prea mult!" - Antena Sport

Nicolae Dică i-a răspuns lui Adi Petre, după ce fostul internaţional U21 a dezvăluit că l-a înjurat pe antrenor. Dică a negat că ar fi fost înjurat de Petre, aşa cum atacantul susţine.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dică a trimis mai multe “săgeţi” către Adi Petre, spunând că atacantul “s-a retras” la 25 de ani. Petre a semnat cu CS Păuleşti, echipă din Liga a 3-a, după despărţirea de Concordia Chiajna.

Nicolae Dică, despre Adi Petre: “Nu m-a înjurat. Minte prea mult!”

„Ce conflict să aibă Petre cu mine? În afară de faptul că l-am certat și că i-am spus că nu mai contează pentru mine, nu a scos două cuvinte. Despre ce vorbim? Să răspund la ce? La ce n-a zis el? O fi zis în gând, o fi auzit doar el.

Minte prea mult! Poate a zis în gând sau, după ce am plecat eu din vestiar, o fi zis ceva. Dar de față cu mine nu a spus absolut nimic.

Nu pot să-i răspund eu lui Adi Petre, care s-a lăsat la 25 de ani. Poate o fi prins curaj după ce am ieșit eu din vestiar. Nu m-a înjurat Adi Petre pe mine. E părerea lui, că spune de mine că sunt slab.