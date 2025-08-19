Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicolae Dică, răspuns dur pentru Adi Petre, după ce acesta a dezvăluit că l-a înjurat: "Minte prea mult!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Nicolae Dică, răspuns dur pentru Adi Petre, după ce acesta a dezvăluit că l-a înjurat: “Minte prea mult!”

Nicolae Dică, răspuns dur pentru Adi Petre, după ce acesta a dezvăluit că l-a înjurat: “Minte prea mult!”

Publicat: 19 august 2025, 23:53

Comentarii
Nicolae Dică, răspuns dur pentru Adi Petre, după ce acesta a dezvăluit că l-a înjurat: Minte prea mult!

Nicolae Dică şi Adrian Petre / colaj Sport Pictures

Nicolae Dică i-a răspuns lui Adi Petre, după ce fostul internaţional U21 a dezvăluit că l-a înjurat pe antrenor. Dică a negat că ar fi fost înjurat de Petre, aşa cum atacantul susţine.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dică a trimis mai multe “săgeţi” către Adi Petre, spunând că atacantul “s-a retras” la 25 de ani. Petre a semnat cu CS Păuleşti, echipă din Liga a 3-a, după despărţirea de Concordia Chiajna.

Nicolae Dică, despre Adi Petre: “Nu m-a înjurat. Minte prea mult!”

Ce conflict să aibă Petre cu mine? În afară de faptul că l-am certat și că i-am spus că nu mai contează pentru mine, nu a scos două cuvinte. Despre ce vorbim? Să răspund la ce? La ce n-a zis el? O fi zis în gând, o fi auzit doar el.

Minte prea mult! Poate a zis în gând sau, după ce am plecat eu din vestiar, o fi zis ceva. Dar de față cu mine nu a spus absolut nimic.

Nu pot să-i răspund eu lui Adi Petre, care s-a lăsat la 25 de ani. Poate o fi prins curaj după ce am ieșit eu din vestiar. Nu m-a înjurat Adi Petre pe mine. E părerea lui, că spune de mine că sunt slab.

Reclamă
Reclamă

Îi dau prea multă importanță unuia care nu a făcut nimic pentru fotbal. Despre ce vorbim? Dacă știa măcar 5% din fotbal cât știu eu, îi răspundeam”, a declarat Nicolae Dică pentru gsp.ro.

Adrian Petre a susţinut că l-a înjurat pe Dică

Adrian Petre a dat detalii despre conflictul în care a fost implicat cu Nicolae Dică, tehnicianul Concordiei Chiajna. În perioada în care atacantul evolua la formaţia ilfoveană, Dică l-a acuzat că nu dorea să joace. Adrian Petre s-a confruntat în ultimii ani cu mari dureri la spate.

Între Adrian Petre şi Nicolae Dică este un scandal care nu pare să se stingă vreodată. Atacantul l-a criticat dur pe antrenorul Nicolae Dică. A recunoscut că fotbalistul Dică a fost idolul lui, dar a pus serios la îndoială calităţile de antrenor ale lui Dică.

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Reclamă

Nu există comparație între Mirel Rădoi şi Nicolae Dică. Rădoi este în top pentru mine ca antrenor. Ca fotbalist, Nicolae Dică a fost unul dintre idolii mei. Dar ca antrenor, să mă ierte, dar e mare meseria aceasta pentru el. 

CV-ul vorbește, peste tot pe unde a mers a fost dat afară. Eu am avut o problemă personală cu el, am izbucnit, nu am mai putut. (…) M-am ridicat și l-am înjurat, mi s-a pus negru în fața ochilor și nu am putut să tac. Nu ne salutam și nici nu vreau să-l mai văd în fața ochilor. Nimeni nu m-a acuzat în fața echipei că nu vreau să joc și nu mai eu știam cât înduram. Rezultatele vorbesc, la fel și stilul de joc al echipei”, a declarat Adrian Petre pentru digisport.ro.

Cotat în trecut la 1.5 milioane de euro, Adrian Petre mai valorează acum, potrivit transfermarkt.com, numai 50.000 de euro. S-a despărţit în această vară de Concordia Chiajna şi a ajuns la CS Păuleşti, în Liga a 3-a.

În februarie 2020, Gigi Becali le plătea danezilor de la Esbjerg 800.000 de euro în schimbul lui Adi Petre, care la acea vreme valora 1.3 milioane de euro. Petre nu a convins la FCSB şi a fost împrumutat la formaţia italiană Cosenza. Ulterior a ajuns la UTA şi apoi la Farul. Revitalizat la Farul, Petre a prins un alt transfer în afara ţării, la Levadiakos, în Grecia. Nu a rezistat decât 3 luni acolo, aşa că s-a întors în România. Revenit în ţară, a evoluat la Hermannstadt, Tunari şi apoi Concordia. A înscris un singur gol pentru Concordia în 14 meciuri jucate în Liga a 2-a.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Observator
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
0:24 20 aug.
Real Madrid – Osasuna 1-0. Kylian Mbappe i-a făcut cadou victoria lui Xabi Alonso, la debutul antrenorului
0:11 20 aug.
Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore
0:08 20 aug.
Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară!
23:55
Steaua Roşie – Pafos 1-2! Echipa românului Vlad Dragomir, aproape de grupa Champions League! Rezultatele serii
23:42
Dan Şucu, aproape de o nouă mare lovitură pe piaţa transferurilor! Jucătorul pe care îl poate vinde la Inter
23:15
Probleme uriaşe pentru FCSB! 3 jucători importanţi ai campioanei, în pericol să rateze duelul cu Aberdeen!
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 4 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație 5 Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv 6 VIDEOGil Vicente – Porto 0-2. “Dragonii” închid etapa a doua din Liga Portugal cu o victorie fără emoții
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”