Începe lupta finală pentru grupa UCL (LIVE SCORE, 22:00). Un român, angrenat marți în play-off-ul Ligii - Antena Sport

Preliminariile pentru cupele europene se apropie de final, iar seara de marți marchează startul play-off-ului din Liga Campionilor. Trei partide extrem de interesante își vor disputa manșa tur astăzi, iar Vlad Dragomir, românul care evoluează pentru ciprioții de la Pafos, va fi și el implicat în partidele de diseară.

Cele trei dueluri oferite astăzi în play-off-ul Champions League sunt următoarele: Ferencvaros – Qarabag, Rangers – Club Brugge, Steaua Roșie Belgrad – Pafos.

Trei meciuri tari se joacă marți în play-off-ul UCL (LIVE SCORE, 22:00)

Toate cele trei partide se joacă la aceeași oră, respectiv 22:00. Partida dintre Ferencvaros și Qarabag poate avea o oarecare însemnătate pentru suporterii FCSB-ului, deoarece azerii erau cei peste care putea da campioana dacă ar fi eliminat-o pe Shkendija. Primul meci al “dublei” se va juca pe Groupama Arena, în Budapesta. În ceea ce privește cotele de piață ale celor două formații, maghiarii valorează aproape dublu (47,7 milioane) față de cei de la Qarabag (24,8 milioane).

Românii vor avea o miză mai mult ca sigur și în privința duelului dintre Steaua Roșie Belgrad și Pafos, formația pentru care evoluează Vlad Dragomir din 2021. Până acum, sârbii au trecut de Lincoln Red Imps și de Lech Poznan, în timp ce insularii de Maccabi Tel Aviv și de Dynamo Kiev.

Tot astăzi vor juca și cei de la Rangers, fostul club al lui Ianis Hagi, contra celor de la Club Brugge, formația care a ajuns sezonul trecut până în optimile UCL. Acest duel reprezintă și “dubla” de marți dintre cel mai bine cotate echipe, britanicii valorând 118 milioane de euro, iar clubul belgian 173 de milioane.