Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație - Antena Sport

A fost scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Tragerea a fost făcută de reprezentantul departamentului competiţii din cadrul FRF, Mihai Andrieş, şi de secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urmă cu puțin timp, Federația Română de Fotbal a venit cu un comunicat prin care a oferit clarificări cu privire la ce s-a întâmplat.

FRF neagă complet acuzațiile de trucare a meciului Corvinul – Farul

Federația Română de Fotbal a menționat că dimensiunea uneia dintre urne pentru extrageri a fost prea mică, aspect ce a generat la momentul bizar care a stârnit reacția publicului. Deși a punctat acest lucru, cei din departamentul de comunicare al FRF au ținut să nege complet acuzațiile pe care le-au adus suporterii pe contul oficial de YouTube.

În plus, federația a menționat că la tragerea de sorți au fost prezenți și reprezentanți ale unora dintre cluburile implicate și că transparența și imparțialitatea a fost asigurată.

“Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.