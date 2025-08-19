Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație - Antena Sport

A fost scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Tragerea a fost făcută de reprezentantul departamentului competiţii din cadrul FRF, Mihai Andrieş, şi de secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu.
În urmă cu puțin timp, Federația Română de Fotbal a venit cu un comunicat prin care a oferit clarificări cu privire la ce s-a întâmplat.
FRF neagă complet acuzațiile de trucare a meciului Corvinul – Farul
Federația Română de Fotbal a menționat că dimensiunea uneia dintre urne pentru extrageri a fost prea mică, aspect ce a generat la momentul bizar care a stârnit reacția publicului. Deși a punctat acest lucru, cei din departamentul de comunicare al FRF au ținut să nege complet acuzațiile pe care le-au adus suporterii pe contul oficial de YouTube.
În plus, federația a menționat că la tragerea de sorți au fost prezenți și reprezentanți ale unora dintre cluburile implicate și că transparența și imparțialitatea a fost asigurată.
“Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.
Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții. Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.
FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.
Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări“, a fost comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.