Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: "Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă" - Antena Sport

Adrian Mititelu a făcut dezvăluiri incredibile despre situaţia lui Vladislav Blănuţă. Atacantul de 23 de ani, cotat la suma de 1,8 milioane de euro, va evolua în Liga a 3-a alături de FCU Craiova, în acest sezon, după ce i-a expirat împrumutul la U Cluj.
Vladislav Blănuţă a fost dorit cu insistenţă de Gigi Becali, în sezonul trecut, pe vremea când juca sub formă de împrumut la U Cluj. Atacantul a refuzat însă transferul la FCSB.
Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre situaţia lui Vladislav Blănuţă
Adrian Mititelu a transmis că a primit oferte şi din străinătate pentru transferul lui Vladislav Blănuţă, însă mutarea nu s-a putut realiza din cauza pretenţiilor financiare prea mari ale agentului atacantului.
“Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent care vrea să îl distrugă cu orice preț. Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară.
Au crezut ei că sunt un tip care se lasă impresionat de salariul lui mare, dar nu e adevărat. Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață. Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.
Adrian Mititelu, despre Vladislav Blănuţă: “Riscă să-şi distrugă cariera”
Agentul lui vrea o sumă foarte mare la transfer, iar agentul vrea să primească cât primește clubul sau mai mult chiar. Ne spune agentul că nu va semna niciodată jucătorul dacă nu va primi cât vrea.
În situația asta, noi am spus că nu o să mai plece și Blănuță va juca în Liga a 3-a în acest an, asta până își va reveni cu picioarele la pământ. Este un tip care este foarte ușor influențat de agent! El nu înțelege că riscă să-și distrugă cariera, a avut niște oportunități foarte bune pe care le-a ignorat.
El nici nu realizează, el este ca și rămas în Liga a 3-a. Echipa asta are nevoie de un atacant puternic. Noi vrem să câștigăm sportiv Liga a 3-a și să avem o echipă cât mai bună. Avem 7-8 jucători de mare calitate, iar în doi ani de zile pot să fie foarte, foarte buni. Acesta e adevărul, Blănuță refuză, refuză, refuză! Nici nu mai poți să vorbești cu el, te trimite la un agent, iar agentul întreabă prima dată care este comisionul lui”, a declarat Adrian Mititelu, conform fanatik.ro.