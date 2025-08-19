Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: "Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă" - Antena Sport

Adrian Mititelu a făcut dezvăluiri incredibile despre situaţia lui Vladislav Blănuţă. Atacantul de 23 de ani, cotat la suma de 1,8 milioane de euro, va evolua în Liga a 3-a alături de FCU Craiova, în acest sezon, după ce i-a expirat împrumutul la U Cluj.

Vladislav Blănuţă a fost dorit cu insistenţă de Gigi Becali, în sezonul trecut, pe vremea când juca sub formă de împrumut la U Cluj. Atacantul a refuzat însă transferul la FCSB.

Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre situaţia lui Vladislav Blănuţă

Adrian Mititelu a transmis că a primit oferte şi din străinătate pentru transferul lui Vladislav Blănuţă, însă mutarea nu s-a putut realiza din cauza pretenţiilor financiare prea mari ale agentului atacantului.

“Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent care vrea să îl distrugă cu orice preț. Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară.

Au crezut ei că sunt un tip care se lasă impresionat de salariul lui mare, dar nu e adevărat. Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață. Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.