Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: "Ce manevre s-au făcut" - Antena Sport

Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut”

Publicat: 19 august 2025, 17:54

Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: Ce manevre s-au făcut

Mihai Andrieş şi Gabriel Bodescu la tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României / captura YouTube FRF

A fost scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Tragerea a fost făcută de reprezentantul departamentului competiţii din cadrul FRF, Mihai Andrieş şi de  secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu.

Urmăritorii au făcut acuzaţii dure după extragerea primului meci din play-off, Farul Constanţa – Corvinul Hunedoara.

Tragere la sorţi cu scandal în Cupa României

În imaginile publicate pe contul de YouTube al FRF se vede cum Gabriel Bodescu extrage la primul meci ultima echipă aflată în bol, Corvinul Hunedoara.

Ce manevre s-au făcut la această extragere”, a comentat un utilizator. „Cam pe față s-a extras intenționat Corvinul din urna mare” şi „Corvinul juca în primul meci orice s-ar fi întâmplat”, au fost alte reacţii ale urmăritorilor tragerii.

Suporterii Stelei au reacţionat şi ei dur în urma tragerii pentru play-off-ul Cupei României. Ei au acuzat că echipa lor ar fi fost introdusă special printre ultimele din urnă, pentru a juca împotriva unei formaţii din Liga 1.

Cum se face ca am căzut cu cea mai bună echipa dintre toate? Nu a fost ghinion, a fost o hoție marca FRF”, a fost un mesaj dur transmis pe pagina de Facebook „Steaua – Legenda Continuă”.

Meciurile din play-off-ul Cupei României, în urma tragerii la sorţi:

Corvinul – Farul Constanța
FC Voluntari – Csikszereda
Politehnica Iași – Petrolul
Steaua București – UTA Arad
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
Sporting Liești – CS Afumați
Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

