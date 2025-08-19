Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: "Ce manevre s-au făcut" - Antena Sport

Mihai Andrieş şi Gabriel Bodescu la tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României / captura YouTube FRF

A fost scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Tragerea a fost făcută de reprezentantul departamentului competiţii din cadrul FRF, Mihai Andrieş şi de secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu.

Urmăritorii au făcut acuzaţii dure după extragerea primului meci din play-off, Farul Constanţa – Corvinul Hunedoara.

Tragere la sorţi cu scandal în Cupa României

În imaginile publicate pe contul de YouTube al FRF se vede cum Gabriel Bodescu extrage la primul meci ultima echipă aflată în bol, Corvinul Hunedoara.

„Ce manevre s-au făcut la această extragere”, a comentat un utilizator. „Cam pe față s-a extras intenționat Corvinul din urna mare” şi „Corvinul juca în primul meci orice s-ar fi întâmplat”, au fost alte reacţii ale urmăritorilor tragerii.

Suporterii Stelei au reacţionat şi ei dur în urma tragerii pentru play-off-ul Cupei României. Ei au acuzat că echipa lor ar fi fost introdusă special printre ultimele din urnă, pentru a juca împotriva unei formaţii din Liga 1.