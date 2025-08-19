Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: "De asta a fost dat afară de peste tot" - Antena Sport

Adrian Petre a dat detalii despre conflictul în care a fost implicat cu Nicolae Dică, tehnicianul Concordiei Chiajna. În perioada în care atacantul evolua la formaţia ilfoveană, Dică l-a acuzat că nu dorea să joace. Adrian Petre s-a confruntat în ultimii ani cu mari dureri la spate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între Adrian Petre şi Nicolae Dică este un scandal care nu pare să se stingă vreodată. Atacantul l-a criticat dur pe antrenorul Nicolae Dică. A recunoscut că fotbalistul Dică a fost idolul lui, dar a pus serios la îndoială calităţile de antrenor ale lui Dică.

Adrian Petre l-a făcut praf pe Nicolae Dică: “E mare meseria de antrenor pentru el”

“Nu există comparație între Mirel Rădoi şi Nicolae Dică. Rădoi este în top pentru mine ca antrenor. Ca fotbalist, Nicolae Dică a fost unul dintre idolii mei. Dar ca antrenor, să mă ierte, dar e mare meseria aceasta pentru el.

CV-ul vorbește, peste tot pe unde a mers a fost dat afară. Eu am avut o problemă personală cu el, am izbucnit, nu am mai putut. (…) M-am ridicat și l-am înjurat, mi s-a pus negru în fața ochilor și nu am putut să tac. Nu ne salutam și nici nu vreau să-l mai văd în fața ochilor. Nimeni nu m-a acuzat în fața echipei că nu vreau să joc și nu mai eu știam cât înduram. Rezultatele vorbesc, la fel și stilul de joc al echipei”, a declarat Adrian Petre pentru digisport.ro.

Cotat în trecut la 1.5 milioane de euro, Adrian Petre mai valorează acum, potrivit transfermarkt.com, numai 50.000 de euro. S-a despărţit în această vară de Concordia Chiajna şi a ajuns la CS Păuleşti, în Liga a 3-a.