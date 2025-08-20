Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară! - Antena Sport

Mohamed Salah cu al treilea trofeu PFA / Facebook Liverpool

Atacantul vedetă al echipei Liverpool, Mohamed Salah, a devenit marţi primul jucător care câştigă pentru a treia oară premiul PFA (Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti) pentru fotbalistul anului în Premier League.

Egipteanul vine după un sezon foarte bun, în care Liverpool a cucerit al 20-lea titlu de campioană a Angliei şi cu un bilanţ personal de 29 de goluri şi 18 pase decisive.

Salah fusese deja încoronat jucătorul anului în sezoanele 2017/18 şi 2021/22.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a mai primit în ultimele luni alte două premii de Jucător al Anului, unul din partea Asociaţiei Jurnaliştilor de Fotbal şi celălalt din partea Premier League.

Morgan Rogers de la Aston Villa a fost desemnat Tânărul jucător al anului de către PFA, după un sezon remarcabil în care mijlocaşul ofensiv şi-a făcut debutul în echipa naţională a Angliei.