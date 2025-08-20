Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară! - Antena Sport

Închide meniul
Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară!

Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară!

Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară!

Publicat: 20 august 2025, 0:08

Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară!

Mohamed Salah cu al treilea trofeu PFA / Facebook Liverpool

Atacantul vedetă al echipei Liverpool, Mohamed Salah, a devenit marţi primul jucător care câştigă pentru a treia oară premiul PFA (Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti) pentru fotbalistul anului în Premier League.

Egipteanul vine după un sezon foarte bun, în care Liverpool a cucerit al 20-lea titlu de campioană a Angliei şi cu un bilanţ personal de 29 de goluri şi 18 pase decisive.

Salah a devenit pentru a treia oară jucătorul anului PFA! Gală cu numeroase premii pentru Liverpool

Salah fusese deja încoronat jucătorul anului în sezoanele 2017/18 şi 2021/22.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a mai primit în ultimele luni alte două premii de Jucător al Anului, unul din partea Asociaţiei Jurnaliştilor de Fotbal şi celălalt din partea Premier League.

Morgan Rogers de la Aston Villa a fost desemnat Tânărul jucător al anului de către PFA, după un sezon remarcabil în care mijlocaşul ofensiv şi-a făcut debutul în echipa naţională a Angliei.

Pe lângă Salah, echipa anului 2024/25 din PFA Premier League îi include pe jucătorii lui Liverpool Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch şi Alexis Mac Allister.

Fundaşul maghiar Milos Kerkez, care s-a alăturat Liverpool în iunie de la Bournemouth, completează lista, la fel ca şi trio-ul de la Arsenal format din William Saliba, Gabriel Magalhaes şi Declan Rice. Matz Sels şi Chris Wood figurează, de asemenea, după un sezon bun la Nottingham Forest (locul 7 în Premier League), în timp ce atacantul lui Newcastle Alexander Isak, care doreşte să părăsească clubul, se află în echipă după ce a terminat ca al doilea cel mai bun marcator după Salah.

Spaniola Mariona Caldentey de la Arsenal a câştigat premiul pentru jucătoarea anului.

