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Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong

Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong. La penalty-uri a învins-o Inter pe Manchester City.

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