Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong

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Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!

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UPDATE Oficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul

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Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu

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OUT! Jucătorul implicat într-un scandal monstru pleacă de la Universitatea Craiova

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UPDATE Adrian Ropotan, supus unei operații de urgență. Stelian Ogică, socrul lui, primele detalii

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