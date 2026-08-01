Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong
Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong. La penalty-uri a învins-o Inter pe Manchester City.
Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong. La penalty-uri a învins-o Inter pe Manchester City.
Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong KongChivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong
Un pilot român de la viteză în coastă a lăsat schiurile pentru adrenalina de la volan și se întrece cu iubitaUn pilot român de la viteză în coastă a lăsat schiurile pentru adrenalina de la volan și se întrece cu iubita
Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City. Trofeul inedit primit de "nerazzurri"Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City. Trofeul inedit primit de "nerazzurri"
L-a uimit și pe Jude Bellingham! Cochrane a lovit transversala după o fază superbă în Birmingham City -…L-a uimit și pe Jude Bellingham! Cochrane a lovit transversala după o fază superbă în Birmingham City -…
Jurnal Antena Sport | Încă o dramă i-a lovit pe dinamoviştiJurnal Antena Sport | Încă o dramă i-a lovit pe dinamovişti