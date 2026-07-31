OUT! Jucătorul implicat într-un scandal monstru pleacă de la Universitatea Craiova

Unul dintre cei mai promiţători jucători de la Universitatea Craiova urmează să plece de la gruparea din Bănie, asta după ce nu a mai intrat în planurile lui Filipe Coelho.
Mijlocaşul ofensiv Ştefan Bană, cel care a fost împrumutat ultima dată la Oţelul Galaţi, în sezonul trecut, va avea parte de o nouă aventură în carieră.
Ştefan Bană a anunţat că nu mai rămâne la Universitatea Craiova
Jucătorul a anunţat că nu mai continuă la echipa din Bănie printr-o postare făcută pe reţelele sociale. El a bifat în carieră 32 de meci la prima echipă a Universităţii Craiova, marcând 3 goluri şi reuşind 2 pase decisive.
„A venit momentul să-mi iau la revedere de la echipa pe care o iubesc din tot sufletul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și tuturor colegilor alături de care am avut onoarea să colaborez în acești 11 ani.
Le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care au crezut în mine și care încă mai cred în forțele mele. Și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc suporterilor care au susținut mereu echipa și care ne-au fost alături în fiecare moment!
A fost un capitol frumos din viața mea, pe care îl voi purta mereu în suflet, iar acum privesc cu încredere spre viitor și sper ca drumul care urmează să fie unul cât mai frumos și mai bun pentru mine. Vă mulțumesc tuturor!”, a scris Ştefan Bană pe Instagram.
Ştefan Bană, implicat într-un scandal la Oţelul Galaţi
Ştefan Bană a trecut prin diferite probleme în perioada în care a fost la Oţelul Galaţi, asta după ce a fost mai întâi absent o perioadă din echipă pentru că a suferit de o depresie. Clubul a încercat să-i vină alături şi să-l ajute să depăşească situaţia grea.
El a revenit la un moment dat în lot, dar finalul stagiunii l-a găsit într-un conflict cu oficialii echipei, cât şi cu coechipierii. Se pare că acesta, aflat în cantonament, a dat drumul la muzică la un volum foarte mare şi nu a vrut să asculte de colegii săi care i-au reproşat că nu se pot odihni din cauza zgomotului.
Totul a culminat cu un scandal în care a fost implicat alături de Diego Zivuljic, cel care a fost căpitan al echipei şi care a spart uşa pentru a-i cere socoteală tânărului jucător rebel împrumutat de la Universitatea Craiova.
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