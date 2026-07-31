OUT! Jucătorul implicat într-un scandal monstru pleacă de la Universitatea Craiova

Unul dintre cei mai promiţători jucători de la Universitatea Craiova urmează să plece de la gruparea din Bănie, asta după ce nu a mai intrat în planurile lui Filipe Coelho.

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Mijlocaşul ofensiv Ştefan Bană, cel care a fost împrumutat ultima dată la Oţelul Galaţi, în sezonul trecut, va avea parte de o nouă aventură în carieră.

Ştefan Bană a anunţat că nu mai rămâne la Universitatea Craiova

Jucătorul a anunţat că nu mai continuă la echipa din Bănie printr-o postare făcută pe reţelele sociale. El a bifat în carieră 32 de meci la prima echipă a Universităţii Craiova, marcând 3 goluri şi reuşind 2 pase decisive.

„A venit momentul să-mi iau la revedere de la echipa pe care o iubesc din tot sufletul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și tuturor colegilor alături de care am avut onoarea să colaborez în acești 11 ani.

Le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care au crezut în mine și care încă mai cred în forțele mele. Și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc suporterilor care au susținut mereu echipa și care ne-au fost alături în fiecare moment!