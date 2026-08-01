Home | Fotbal | Liga 1 | Univ. Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30). Oltenii, la primul meci după eliminarea din Champions League. Echipele probabile

Univ. Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30). Oltenii, la primul meci după eliminarea din Champions League. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 1 august 2026, 12:52

Comentarii
Univ. Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30). Oltenii, la primul meci după eliminarea din Champions League. Echipele probabile

Jucătorii Universităţii Craiova, bucurie după marcarea unui gol/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova – Petrolul, duelul din etapa a treia a Ligii 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30. Campioana dispută prima partidă după eliminarea din preliminariile Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a remizat cu Levski, scor 2-2, în returul din turul doi preliminar din Champions League. După eşecul din tur, scor 0-1, oltenii lui Filipe Coelho au fost eliminaţi şi vor evolua în turul trei preliminar din Europa League, unde îi vor întâlni pe finlandezii de la KuPS.

Universitatea Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30)

Universitatea Craiova a înregistrat trei meciuri la rând fără victorie. Pe lângă „dubla” cu Levski Sofia, oltenii au fost umiliţi de rivala Dinamo, în runda precedentă de campionat. „Câinii” s-au impus cu un categoric 5-1, pe arena Arcul de Triumf.

Universitatea Craiova a înregistrat însă un succes fără emoţii în prima etapă din noul sezon de Liga 1. Campioana a învins-o cu 4-0 pe UTA, pe teren propriu.

Petrolul, de cealaltă parte, a debutat cu o victorie în noul sezon. „Lupii”, care sunt măcinaţi de probleme financiare, au învins-o cu 1-0 pe Dinamo. În runda a doua, FC Argeş i-a învins pe ploieşteni cu acelaşi scor.

Reclamă
Reclamă

În sezonul trecut, Universitatea Craiova şi Petrolul s-au duelat de trei ori. În tur, oltenii s-au impus cu 2-0, iar în retur, cu un categoric 4-0. Cele două echipe s-au întâlnit şi în Cupa României, campioana câştigând şi acest meci tot cu 4-0.

Echipele probabile:

  • Universitatea Craiova (3-4-3): Sava – Al. Crețu, Stevanovic, Screciu – Mora, Teles, T. Băluță, Webster – D. Matei, Nsimba, Baiaram
    Rezerve: Al. Maxim, L. Popescu, Heriberto, Etim, Băsceanu, Cicâldău, Bancu, Anzor, Ad. Rus, M. Rădulescu, Elisor
    Absenți: Badelj (suspendat), Isenko, Al-Hamlawi, Iamandache (accidentați), Romanchuk (incert)
    Antrenor: Filipe Coelho
  • Petrolul (4-4-1-1): Zima – Căpușă, Papp, Zaian, A. Dumitrescu – Ludewig, B. Flores, Argeșanu, Martins – Jerdea – Santos
    Rezerve: S. Rădulescu, Georgescu, Hanca, M. Costache, Boțogan, M. Ioniță, Huseynov, Leescu, Manolache, N’Lundulu, Țuțu, Tolea, D. Paraschiv
    Absenți: Israel, Malula, Vega (accidentați)
    Antrenor: Ricardo Sousa
"Operaţiunea Ceuta". Cum au trecut 60.000 de migranţi pe teritoriul Spaniei: s-au pregătit zile întregi"Operaţiunea Ceuta". Cum au trecut 60.000 de migranţi pe teritoriul Spaniei: s-au pregătit zile întregi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 14 a fost de 41 de grade la umbră
Observator
Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 14 a fost de 41 de grade la umbră
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la vârsta de 16 ani
Fanatik.ro
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la vârsta de 16 ani
14:35

VIDEOChelsea – Tottenham 1-2. Richarlison a adus victoria la ultima fază
14:23

Răsturnare de situaţie în cazul lui Salah! Echipa lui Denis Drăguş, ofertă colosală pentru fostul star de la Liverpool
14:13

LIVE VIDEOManchester City – Inter se joacă ACUM, în AntenaPLAY. Meci de gală pentru echipa lui Cristi Chivu
14:06

UEFA, prima reacţie după ce FIFA şi-a retras planul controversat! A salutat decizia, dar continuă săgeţile către Infantino
13:55

Patru medalii pentru România la Europenele de canotaj. Rezultate remarcabile obţinute de „tricolori” la Varese
13:26

A început noul sezon din Liga 2! Ionuţ Chirilă, debut cu stângul la CS Dinamo. Toate rezultatele de sâmbătă
Vezi toate știrile
1 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul 2 Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa! 3 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 4 UPDATEAdrian Ropotan, supus unei operații de urgență. Stelian Ogică, socrul lui, primele detalii 5 FotoMicrobuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan are fracturi deschise 6 MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal