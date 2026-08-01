Univ. Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30). Oltenii, la primul meci după eliminarea din Champions League. Echipele probabile

Universitatea Craiova – Petrolul, duelul din etapa a treia a Ligii 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30. Campioana dispută prima partidă după eliminarea din preliminariile Champions League.
Universitatea Craiova a remizat cu Levski, scor 2-2, în returul din turul doi preliminar din Champions League. După eşecul din tur, scor 0-1, oltenii lui Filipe Coelho au fost eliminaţi şi vor evolua în turul trei preliminar din Europa League, unde îi vor întâlni pe finlandezii de la KuPS.
Universitatea Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30)
Universitatea Craiova a înregistrat trei meciuri la rând fără victorie. Pe lângă „dubla” cu Levski Sofia, oltenii au fost umiliţi de rivala Dinamo, în runda precedentă de campionat. „Câinii” s-au impus cu un categoric 5-1, pe arena Arcul de Triumf.
Universitatea Craiova a înregistrat însă un succes fără emoţii în prima etapă din noul sezon de Liga 1. Campioana a învins-o cu 4-0 pe UTA, pe teren propriu.
Petrolul, de cealaltă parte, a debutat cu o victorie în noul sezon. „Lupii”, care sunt măcinaţi de probleme financiare, au învins-o cu 1-0 pe Dinamo. În runda a doua, FC Argeş i-a învins pe ploieşteni cu acelaşi scor.
În sezonul trecut, Universitatea Craiova şi Petrolul s-au duelat de trei ori. În tur, oltenii s-au impus cu 2-0, iar în retur, cu un categoric 4-0. Cele două echipe s-au întâlnit şi în Cupa României, campioana câştigând şi acest meci tot cu 4-0.
Echipele probabile:
- Universitatea Craiova (3-4-3): Sava – Al. Crețu, Stevanovic, Screciu – Mora, Teles, T. Băluță, Webster – D. Matei, Nsimba, Baiaram
Rezerve: Al. Maxim, L. Popescu, Heriberto, Etim, Băsceanu, Cicâldău, Bancu, Anzor, Ad. Rus, M. Rădulescu, Elisor
Absenți: Badelj (suspendat), Isenko, Al-Hamlawi, Iamandache (accidentați), Romanchuk (incert)
Antrenor: Filipe Coelho
- Petrolul (4-4-1-1): Zima – Căpușă, Papp, Zaian, A. Dumitrescu – Ludewig, B. Flores, Argeșanu, Martins – Jerdea – Santos
Rezerve: S. Rădulescu, Georgescu, Hanca, M. Costache, Boțogan, M. Ioniță, Huseynov, Leescu, Manolache, N’Lundulu, Țuțu, Tolea, D. Paraschiv
Absenți: Israel, Malula, Vega (accidentați)
Antrenor: Ricardo Sousa
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