Univ. Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30). Oltenii, la primul meci după eliminarea din Champions League. Echipele probabile

Universitatea Craiova – Petrolul, duelul din etapa a treia a Ligii 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30. Campioana dispută prima partidă după eliminarea din preliminariile Champions League.

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Universitatea Craiova a remizat cu Levski, scor 2-2, în returul din turul doi preliminar din Champions League. După eşecul din tur, scor 0-1, oltenii lui Filipe Coelho au fost eliminaţi şi vor evolua în turul trei preliminar din Europa League, unde îi vor întâlni pe finlandezii de la KuPS.

Universitatea Craiova – Petrolul LIVE TEXT (21:30)

Universitatea Craiova a înregistrat trei meciuri la rând fără victorie. Pe lângă „dubla” cu Levski Sofia, oltenii au fost umiliţi de rivala Dinamo, în runda precedentă de campionat. „Câinii” s-au impus cu un categoric 5-1, pe arena Arcul de Triumf.

Universitatea Craiova a înregistrat însă un succes fără emoţii în prima etapă din noul sezon de Liga 1. Campioana a învins-o cu 4-0 pe UTA, pe teren propriu.

Petrolul, de cealaltă parte, a debutat cu o victorie în noul sezon. „Lupii”, care sunt măcinaţi de probleme financiare, au învins-o cu 1-0 pe Dinamo. În runda a doua, FC Argeş i-a învins pe ploieşteni cu acelaşi scor.