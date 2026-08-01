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FC Voluntari – UTA 1-0. Ilfovenii obțin prima victorie din noul sezon. Arădenii, în criză

Andrei Nicolae Publicat: 1 august 2026, 20:45

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FC Voluntari – UTA 1-0. Ilfovenii obțin prima victorie din noul sezon. Arădenii, în criză

Marvin Schieb, după golul marcat în FC Voluntari - UTA / Sport Pictures

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FC Voluntari a învins-o sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe UTA Arad, în etapa a treia din Liga 1.

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În faţa unor arene aproape goale, ilfovenii au avut prima ocazie importantă a meciului în minutul 2, când Onişa a trimis puţin pe lângă bară, şutând din afara careului. Tzionis a replicat pentru oaspeţi în minutul 19, cu un şut de al 20 de metri, dar mingea a trecut pe lângă vinclul porţii lui Jurhar.

FC Voluntari a obținut victoria cu UTA în a doua repriză

Gazdele au reuşit să deschidă scorul imediat după reluare, în minutul 47, când Merloi i-a dat o pasă excelentă lui Marvin Schieb, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut printre picioarele lui Gorcea. Arădenii au fost aproape de egalare în minutul 66, când Crişan a respins de pe linia porţii şutul lui Hakim Abadllah. Ilfovenii au ratat prin Ion Gheorghe, şutul acestuia fiind reţinut de Gorcea, în minutul 71, iar Abdallah a trimis puţin pe lângă bară şapte minute mai târziu, la assistul lui Sinani.

S-a terminat FC Voluntari – UTA Arad 1-0 şi elevii lui Pîrvu obţin ptima lor victorie stagională, în timp ce arădenii au un singur punct, în subsolul clasamentului.

FC VOLUNTARI: Jurhar – Haruţ, R. Crişan, D. Dumbrăvanu, Şuteu (Kiki 87) – Schieb (Haită 87), I. Gheorghe (D. Toma 77), Onişa, Guţea (Petculescu 87) – Merloi (Mamic 67), Babic. ANTRENOR: Florin Pîrvu

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UTA ARAD: Gorcea – A. Dorobanţu, Benga, Pospelov, Padula (Ţăroi 73) – Sota Mino, Odada (Hakim Abdallah 55) – Pitu (Sinani 55), A. Roman, Tzionis (Papeau 65) – M. Coman (R. Bădescu 73). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Sursa: News.ro

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