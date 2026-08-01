Anghel Iordănescu, dezolat de echipele din România! Care formaţie l-a dezamăgit cel mai mult în cupele europene

Fostul selecţioner al naţionalei României, Anghel Iordănescu, a vorbit despre dezamăgirea pe care o are după ce echipele din Liga 1 au făcut rezultate slabe în cupele europene.

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Prezent alături de fiul său la confruntarea de la Voluntari, pe care echipa locală a disputat-o contra celor de la UTA Arad, „Tata Puiu” a fost chestionat cu privire la subiectul momentului din fotbalul românesc.

Anghel Iordănescu a vorbit despre rezultatele echipelor din România în cupele europene

Anghel Iordănescu nu a fost convins de formaţiile din România care au evoluat în cupele europene şi, chiar dacă FCSB a pierdut cu Auda, a spus că a rămas cel mai dezamăgit de cei de la Universitatea Craiova, care au pierdut dubla manşă cu Levski Sofia.

„Da, din păcate nu au confirmat, sub nicio formă, poate excepţie face CFR Cluj. Ceea ce regret este că pănă la urmă, echipele de la care aşteptam, în mod special Craiova, nu a convins nici prin joc, nici prin rezultate”, a spus Anghel Iordănescu la finalul partidei dintre FC Voluntari şi UTA, 1-0.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova şi CFR Cluj în cupele europene

Chiar dacă a pierdut în turul 2 din Champions League, contra celor de la Levski Sofia, Universitatea Craiova urmează să evolueze împotriva celor de la Kups Kuopio, din Finlanda, în turul 3 din preliminariile Europa League.