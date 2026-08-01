Home | Fotbal | Fotbal extern | Real Madrid – Fiorentina LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Radu Drăguşin, anunţat titular în duelul cu Jose Mourinho

Real Madrid – Fiorentina LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Radu Drăguşin, anunţat titular în duelul cu Jose Mourinho

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 12:03

Comentarii
Real Madrid – Fiorentina LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Radu Drăguşin, anunţat titular în duelul cu Jose Mourinho

Radu Drăguşin / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Real Madrid şi Fiorentina se întâlnesc sâmbătă, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Partida de pregătire va avea loc în Austria, la Klagenfurt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin, ajuns la Fiorentina vara aceasta, a evoluat în cele trei meciuri de pregătire disputate de formaţia italiană vara aceasta şi este de aşteptat să fie titularizat de antrenorul Fabio Grosso şi la meciul contra madrilenilor.

ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIUL DINTRE REAL MADRID – FIORENTINA

Real Madrid – Fiorentina LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY)

În primele trei meciuri, în care Drăguşin a evoluat, Fiorentina a obţinut două victorii, cu Gubbio (1-0) şi Watford (1-0), dar a înregistrat şi o înfrângere, cu QPR, scor 2-3. De partea cealaltă, echipa lui Jose Mourinho este la al doilea meci de pregătire din această vară, după ce zilele trecute a învins-o pe Leganes cu 4-1.

Au trecut nouă ani de la ultima întâlnire directă dintre cele două formaţii, tot într-un meci amical. În 2017, Real Madrid, pe vremea aceea sub comanda lui Zinedine Zidane, se impunea în faţa Fiorentinei cu 2-1, graţie golurilor marcate de Borja Mayoral şi Cristiano Ronaldo. Pentru italieni a marcat atunci Jordan Veretout.

Reclamă
Reclamă

Echipe probabile în Real Madrid – Fiorentina:

  • Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Lamini Fati, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Yanez, Guler, Ciria; Endrick
    Antrenor: Jose Mourinho
  • Fiorentina: De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Fabbian; Atta; Gudmundsson, Kean
    Antrenor: Fabio Grosso
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Țara din Europa care oferă aproape 90.000 € celor care se mută pe insulele sale
Observator
Țara din Europa care oferă aproape 90.000 € celor care se mută pe insulele sale
Mohamed Salah îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Lovitura pregătită de Trabzonspor
Fanatik.ro
Mohamed Salah îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Lovitura pregătită de Trabzonspor
14:13

Manchester City – Inter LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Meci de gală pentru echipa lui Cristi Chivu. Echipele de start
14:06

UEFA, prima reacţie după ce FIFA şi-a retras planul controversat! A salutat decizia, dar continuă săgeţile către Infantino
13:55

Patru medalii pentru România la Europenele de canotaj. Rezultate remarcabile obţinute de „tricolori” la Varese
13:26

A început noul sezon din Liga 2! Ionuţ Chirilă, debut cu stângul la CS Dinamo. Toate rezultatele de sâmbătă
13:12

LIVE VIDEOChelsea – Tottenham se joacă ACUM, LIVE în AntenaPLAY. Derby londonez la Sidney
13:03

Hansi Flick a făcut anunţul despre Ferran Torres. Ce se întâmplă cu „eroul” Spaniei de la Mondial
Vezi toate știrile
1 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul 2 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 3 Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa! 4 UPDATEAdrian Ropotan, supus unei operații de urgență. Stelian Ogică, socrul lui, primele detalii 5 FotoMicrobuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan are fracturi deschise 6 MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal