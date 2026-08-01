Real Madrid – Fiorentina LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Radu Drăguşin, anunţat titular în duelul cu Jose Mourinho

Real Madrid şi Fiorentina se întâlnesc sâmbătă, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Partida de pregătire va avea loc în Austria, la Klagenfurt.

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Radu Drăguşin, ajuns la Fiorentina vara aceasta, a evoluat în cele trei meciuri de pregătire disputate de formaţia italiană vara aceasta şi este de aşteptat să fie titularizat de antrenorul Fabio Grosso şi la meciul contra madrilenilor.

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Real Madrid – Fiorentina LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY)

În primele trei meciuri, în care Drăguşin a evoluat, Fiorentina a obţinut două victorii, cu Gubbio (1-0) şi Watford (1-0), dar a înregistrat şi o înfrângere, cu QPR, scor 2-3. De partea cealaltă, echipa lui Jose Mourinho este la al doilea meci de pregătire din această vară, după ce zilele trecute a învins-o pe Leganes cu 4-1.

Au trecut nouă ani de la ultima întâlnire directă dintre cele două formaţii, tot într-un meci amical. În 2017, Real Madrid, pe vremea aceea sub comanda lui Zinedine Zidane, se impunea în faţa Fiorentinei cu 2-1, graţie golurilor marcate de Borja Mayoral şi Cristiano Ronaldo. Pentru italieni a marcat atunci Jordan Veretout.