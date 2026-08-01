Video Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City. Trofeul inedit primit de „nerazzurri”

Interul lui Cristi Chivu a fost premiat după ce a reușit să o învingă pe Manchester City într-un amical disputat în China. După victoria din cadrul Hong Kong Football Festival, antrenorul român a primit o plachetă din partea organizatorilor, după care întreaga echipă a fost recompensată cu un trofeu.

Ce a fost ieșit din comun a fost dimensiunea cupei primite de jucătorii „nerazzurro”, ținând cont de natura competiției care a fost doar una amicală.