Adrian Ropotan, supus unei operații de urgență. Stelian Ogică, socrul lui, primele detalii

Update: Stelian Ogică, socrul lui Adrian Ropotan, a dat primele detalii despre starea de sănătate a fostului jucător.

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„El e la spital, îl operează, dar el este ok. Este la spital, nu e într-o stare foarte gravă, vă spun din ce am înțeles de la fiica mea, Cred că vor să trimită elicopterul să îl aducă la București. Se fac niște intervenții de la clubul de fotbal.

Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a declarat socrul lui Adrian Ropotan, pentru Fanatik.

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