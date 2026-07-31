Adrian Ropotan, supus unei operații de urgență. Stelian Ogică, socrul lui, primele detalii

Update: Stelian Ogică, socrul lui Adrian Ropotan, a dat primele detalii despre starea de sănătate a fostului jucător.
„El e la spital, îl operează, dar el este ok. Este la spital, nu e într-o stare foarte gravă, vă spun din ce am înțeles de la fiica mea, Cred că vor să trimită elicopterul să îl aducă la București. Se fac niște intervenții de la clubul de fotbal.
Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a declarat socrul lui Adrian Ropotan, pentru Fanatik.
………………………………………………
(Știrea inițială)
Microbuzul cu jucători de la Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident rutier. În urma impactului, Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei a doua a clubului, şi-a pierdut viaţa.
Și Adrian Ropotan a fost găsit în stare gravă și a fost resuscitat. A scăpat cu viață, dar s-a ales cu ambele mâini fracturate, scrie Pro Sport.
„Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac”, notează ziarobiectiv.ro. Din primele informații, maseorul echipei ar fi decedat.
Adrian Ropotan fusese numit antrenor la Dinamo 2 la mijlocul lunii iunie.
- OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa
- Continuă scandalul în Spania! Atletico Madrid, plângere împotriva Barcelonei în cazul lui Julian Alvarez
- Şocant! Ce a spus Constantin Covaciu cu o seară înainte de tragedia de la Dinamo
- Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Adevărații autori morali sunt acolo”
- MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul