Pus la zid de Becali, Târnovanu e mai hotărât ca niciodată să plece de la FCSB
Pus la zid de Becali, Târnovanu e mai hotărât ca niciodată să plece de la FCSB! Prețul, însă, încurcă serios mutarea!
Pus la zid de Becali, Târnovanu e mai hotărât ca niciodată să plece de la FCSB! Prețul, însă, încurcă serios mutarea!
Pus la zid de Becali, Târnovanu e mai hotărât ca niciodată să plece de la FCSBPus la zid de Becali, Târnovanu e mai hotărât ca niciodată să plece de la FCSB
Lucian Bute a scris istorie pentru România la box, iar acum are colțul lui cu trofee la Muzeul de Istorie din…Lucian Bute a scris istorie pentru România la box, iar acum are colțul lui cu trofee la Muzeul de Istorie din…
Chivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong KongChivu s-a bucurat pentru primul trofeu de vară, tocmai în Hong Kong
Un pilot român de la viteză în coastă a lăsat schiurile pentru adrenalina de la volan și se întrece cu iubitaUn pilot român de la viteză în coastă a lăsat schiurile pentru adrenalina de la volan și se întrece cu iubita
Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City. Trofeul inedit primit de "nerazzurri"Chivu și Inter, premiați după victoria din amicalul cu Manchester City. Trofeul inedit primit de "nerazzurri"