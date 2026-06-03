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Jurnal Antena Sport | Adio, dar rămân cu tine

Sorana mai lasă o portiță în privința retragerii! A vrut să-și întemeieze o familie atunci când și-a anunțat retragerea. Între timp, ea s-a despărțit de Țiriac Jr.

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