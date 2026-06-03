Jurnal Antena Sport | Adio, dar rămân cu tine

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Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!

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NEWS ALERT Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat

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Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă

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Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară

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FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!”

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Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj