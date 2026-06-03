Jurnal Antena Sport | Adio, dar rămân cu tine
Sorana mai lasă o portiță în privința retragerii! A vrut să-și întemeieze o familie atunci când și-a anunțat retragerea. Între timp, ea s-a despărțit de Țiriac Jr.
Sorana mai lasă o portiță în privința retragerii! A vrut să-și întemeieze o familie atunci când și-a anunțat retragerea. Între timp, ea s-a despărțit de Țiriac Jr.
Jurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilorJurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor
Jurnal Antena Sport | Carnavalul fotbaluluiJurnal Antena Sport | Carnavalul fotbalului
Jurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilorJurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilor
Jurnal Antena Sport | O afacere de miliardeJurnal Antena Sport | O afacere de miliarde
Jurnal Antena Sport | Adio, dar rămân cu tineJurnal Antena Sport | Adio, dar rămân cu tine