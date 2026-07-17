Legea de la Cupa Mondială care NU se va aplica în Liga 1. FRF a făcut anunțul

Cupa Mondială a venit cu o serie de modificări ample asupra jocului, multe dintre ele menite să crească ritmul partidelor și să împiedice pe cât de mult posibil tragerile de timp. O altă regulă care a ieșit în evidență, și anume cea prin care un fotbalist e eliminat dacă își acoperă gura în timpul unui conflict cu un adversar, ar urma să fie adoptată în mai multe țări, însă nu și în România.

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Una dintre cele mai discutate modificări de regulament aplicată la Cupa Mondială a fost „Legea Vinicius”, conform căreia un jucător care își pune mâna la gură în timpul unei situații tensionate în care vorbește cu un adversar poate fi eliminat. S-a întâmplat de două ori, la partida dintre Paraguay și Turcia (Miguel Almiron a fost cel sancționat), respectiv în Mexic – Ecuador (Piero Hincapie fiind „inculpatul”).

„Legea Vinicius” nu se va aplica în România

Deși această regulă a fost deja aplicată la Cupa Mondială, nu toate campionatele din lume intenționează să o și aplice, iar România e un exemplu. Recent, într-un comunicat emis de FRF care a vizat toate modificările aduse Legilor Jocului, federația a transmis că se va baza pe recomandările de la UEFA și nu va folosi „Legea Vinicius” în Liga 1.

„CCA, în conformitate cu recomandările UEFA, nu va aplica opțiunea prevăzută de recentele modificări ale Legilor Jocului, conform căreia simpla acoperire a gurii poate fi considerată, în sine, o abatere sancționată cu cartonaș roșu. Același principiu va fi aplicat și în situațiile în care jucători sau oficiali ai echipei părăsesc terenul de joc în semn de protest față de o decizie a arbitrului„, se arată în comunicatul de la FRF.

Deși acoperirea gurii nu îi va „garanta” unui jucător din Liga 1 cartonașul roșu, asta nu înseamnă că un fotbalist nu ar putea ajunge să fie sancționat dacă arbitrul consideră că e vorba de un comportament nesportiv. Un jucător poate primi cartonașul galben, iar dacă situația degenerează se poate alege și cu o eliminare, sau chiar cu o suspendare.