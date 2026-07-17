Chivu și-a stabilit ținta numărul 1 din mercato! Inter îl vrea pe fostul coleg al lui Drăgușin

Inter duce în continuare lipsă de fundaș dreapta după plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, dar italienii nu stau degeaba. După ce două mutări pe care le-au încercat au picat în ultimul moment, „nerazzurrii” și-au mutat atenția asupra lui Djed Spence, fostul coleg de la Tottenham al lui Radu Drăgușin, care a devenit principala țintă a campioanei din Serie A.
Inter pare blestemată când vine vorba de găsirea unui fundaș dreapta care să vină în locul lui Dumfries, plecat la Real Madrid. După ce Marco Palestra a fost „furat” de către Chelsea, iar Anan Khalaili nu a trecut de vizita medicală, „nerazzurrii” au ajuns din nou în postura de a căuta jucători și au mai multe variante, în capul listei aflându-se Djed Spence.
Cristi Chivu vrea să îl aducă pe Djed Spence pe Giuseppe Meazza. Tottenham cere 35 de milioane de euro
Potrivit celor de la tuttomercatoweb.com, Inter l-a ochit pe fotbalistul englez care a fost transferat în 2022 de Spurs de la Middlesbrough, după care a fost împrumutat pe bandă rulantă până în 2024. Spence a evoluat și la Cupa Mondială din această vară, fiind prezent pe teren la toate meciurile Angliei de până acum de la turneul final.
🚨🚨 #Inter have opened talks with Tottenham for Djed Spence. 🏴
The English club asks for €35M to sell him. 💶
[via @NicoSchira] pic.twitter.com/gNSAMiZCqI
— Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 16, 2026
În trei dintre meciuri, Spence a fost titular, iar în alte patru a intrat pe gazon din postura de rezervă. Cel mai bun meci al fundașului lui Tottenham a fost cel din semifinale contra Argentinei, când „Three Lions” au fost eliminați dramatic cu 2-1, deși au condus cu 1-0.
Spence este la bază fundaș stânga, însă Inter vrea să îl folosească în flancul drept, acolo unde Dumfries evolua în sistemul 3-5-2. Totuși, „nerazzurrii” nu ar urma să aibă o misiune ușoară în a obține semnătura sa, pentru că Tottenham cere 35 de milioane de euro în schimbul său. Spence nu e însă unicul jucător de la Spurs care a fost asociat cu un transfer la Inter, pentru că argentinianul Cristian Romero ar fi fost propus chiar de formația din Premier League echipei lui Chivu.
Sezonul trecut, Spence a adunat 44 de meciuri pentru Tottenham, fără să își treacă în cont vreun gol sau o pasă decisivă.
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