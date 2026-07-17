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Chivu și-a stabilit ținta numărul 1 din mercato! Inter îl vrea pe fostul coleg al lui Drăgușin

Andrei Nicolae Publicat: 17 iulie 2026, 13:22

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Chivu și-a stabilit ținta numărul 1 din mercato! Inter îl vrea pe fostul coleg al lui Drăgușin

Jucătorii lui Tottenham, după un gol / Profimedia

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Inter duce în continuare lipsă de fundaș dreapta după plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, dar italienii nu stau degeaba. După ce două mutări pe care le-au încercat au picat în ultimul moment, „nerazzurrii” și-au mutat atenția asupra lui Djed Spence, fostul coleg de la Tottenham al lui Radu Drăgușin, care a devenit principala țintă a campioanei din Serie A.

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Inter pare blestemată când vine vorba de găsirea unui fundaș dreapta care să vină în locul lui Dumfries, plecat la Real Madrid. După ce Marco Palestra a fost „furat” de către Chelsea, iar Anan Khalaili nu a trecut de vizita medicală, „nerazzurrii” au ajuns din nou în postura de a căuta jucători și au mai multe variante, în capul listei aflându-se Djed Spence.

Cristi Chivu vrea să îl aducă pe Djed Spence pe Giuseppe Meazza. Tottenham cere 35 de milioane de euro

Potrivit celor de la tuttomercatoweb.com, Inter l-a ochit pe fotbalistul englez care a fost transferat în 2022 de Spurs de la Middlesbrough, după care a fost împrumutat pe bandă rulantă până în 2024. Spence a evoluat și la Cupa Mondială din această vară, fiind prezent pe teren la toate meciurile Angliei de până acum de la turneul final.

În trei dintre meciuri, Spence a fost titular, iar în alte patru a intrat pe gazon din postura de rezervă. Cel mai bun meci al fundașului lui Tottenham a fost cel din semifinale contra Argentinei, când „Three Lions” au fost eliminați dramatic cu 2-1, deși au condus cu 1-0.

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Spence este la bază fundaș stânga, însă Inter vrea să îl folosească în flancul drept, acolo unde Dumfries evolua în sistemul 3-5-2. Totuși, „nerazzurrii” nu ar urma să aibă o misiune ușoară în a obține semnătura sa, pentru că Tottenham cere 35 de milioane de euro în schimbul său. Spence nu e însă unicul jucător de la Spurs care a fost asociat cu un transfer la Inter, pentru că argentinianul Cristian Romero ar fi fost propus chiar de formația din Premier League echipei lui Chivu.

Sezonul trecut, Spence a adunat 44 de meciuri pentru Tottenham, fără să își treacă în cont vreun gol sau o pasă decisivă.

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