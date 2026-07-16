Transfer la FCSB! Fotbalistul din Franţa pe care îl aduce Gigi Becali

Gigi Becali a ajuns la un acord pentru trasferul lui Aymen Boutoutaou, anunţă golazo.ro.
Sochaux, nou-promovată în liga a doua franceză, şi-ar fi dat acordul ca Aymen Boutoutaou să plece la FCSB. Fotbalistul se află în ultimul an de contract, iar oficialii de la Sochaux sunt dispuşi să-l transfere pentru o sumă între 800.000 și un milion de euro.
Cum nu a ajuns la un acord pentru Denis Drăguş, Aymen Boutoutaou este varianta potrivită pentru FCSB. Extrema algeriană a bifat cifre bune în sezonul precedent în tricoul celor de la FC Sochaux-Montbéliard. El a marcat nu mai puţin de 13 goluri în 37 de partide.
Jucătorul a intrat în ultimul an de contract cu formația din Hexagon, iar echipa sa a stabilit care este suma minimă pentru care s-ar putea despărți. Sumă pentru care Gigi Becali e dispus să-şi de acordul.
Aymen Boutoutaou are 25 de ani şi este un jucător ofensiv care poate evolua atât în banda dreaptă, cât și în spatele atacantului.
- Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
- Președintele U Cluj, anunțul momentului privind transferul lui Nicolae Stanciu! Veste excelentă pentru Gigi Becali
- Dani Coman nu are frică! Cum a prefațat duelul cu FCSB, după ce în sezonul trecut i-a învins tur-retur
- Vineri începe Liga 1. Care sunt cele mai tari transferuri făcute până acum
- FCSB are un nou număr 7! LPF a făcut anunțul