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Transfer la FCSB! Fotbalistul din Franţa pe care îl aduce Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 16 iulie 2026, 23:04

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Transfer la FCSB! Fotbalistul din Franţa pe care îl aduce Gigi Becali

Gigi Becali, pe stadion - Sport Pictures

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Gigi Becali a ajuns la un acord pentru trasferul lui Aymen Boutoutaou, anunţă golazo.ro.

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Sochaux, nou-promovată în liga a doua franceză, şi-ar fi dat acordul ca Aymen Boutoutaou să plece la FCSB. Fotbalistul se află în ultimul an de contract, iar oficialii de la Sochaux sunt dispuşi să-l transfere pentru o sumă între 800.000 și un milion de euro.

Cum nu a ajuns la un acord pentru Denis Drăguş, Aymen Boutoutaou este varianta potrivită pentru FCSB. Extrema algeriană a bifat cifre bune în sezonul precedent în tricoul celor de la FC Sochaux-Montbéliard. El a marcat nu mai puţin de 13 goluri în 37 de partide.

Jucătorul a intrat în ultimul an de contract cu formația din Hexagon, iar echipa sa a stabilit care este suma minimă pentru care s-ar putea despărți. Sumă pentru care Gigi Becali e dispus să-şi de acordul.

Aymen Boutoutaou are 25 de ani şi este un jucător ofensiv care poate evolua atât în banda dreaptă, cât și în spatele atacantului.

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