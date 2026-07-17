Tatăl lui Lamine Yamal nu va fi în tribune la finala Cupei Mondiale. Motivul îngrijorător din spate

Lamine Yamal și colegii săi de la naționala Spaniei se pregătesc pentru finala Cupei Mondiale care va avea loc duminică. Fotbalistul Barcelonei urmează să fie susținut din tribune de majoritatea membrilor familiei sale, cu excepția tatălui său, Mounir Nasraoui, care nu vrea să riște nimic din cauza epilepsiei de care suferă, cumulată cu alți factori.

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Finala Cupei Mondiale se apropie ușor, ușor, iar publicațiile încep să publice din ce în ce mai multe știri premergătoare marelui eveniment care se va disputa pe MetLife Stadium, la New York New Jersey. Recent, a apărut informația potrivit căreia tatăl lui Lamine Yamal nu se va deplasa în SUA pentru marea finală, el neparticipând de altfel la niciunul dintre meciurile disputate de fiul său la acest turneu final.

Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026, se va disputa duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY;

De ce nu vine tatăl lui Lamine Yamal la finala World Cup 2026

Mounir Nasraoui a dezvăluit în cadrul unei emisiuni din Spania că suferă de epilepsie și că există mai mulți factori externi care i-ar putea provoca o criză. Tatăl lui Yamal riscă să aibă probleme din cauza stresului, a emoțiilor, dar și a călătoriei propriu-zise din Spania până în SUA.

„Îmi este foarte greu. Trăiesc asta ca orice tată sau mamă al cărui copil este departe. Sufăr de epilepsie și trebuie să iau multe pastile în fiecare zi. Din cauza nervozității și a emoțiilor puternice, aș putea face o criză epileptică.

Înainte de o astfel de călătorie, trebuie să se ia în considerare bine toate riscurile. Trebuie să mă gândesc la mine, la el și la oamenii care ar fi în jurul meu. Aș putea crea probleme tuturor. De aceea este mai bine să rămân acasă și să urmăresc meciul de aici„, a spus tatăl lui Yamal când a vorbit la postul Antena 3, citat de moroccoworldnews.com.