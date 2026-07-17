Surpriză uriașă: catalanii propun un alt jucător pentru Balonul de Aur, în detrimentul lui Leo Messi!

Finala Cupei Mondiale 2026, dintre Spania și Franța, produce discuții care mai de care mai interesante, iar una dintre acestea este în jurul Balonului de Aur, considerat cel mai important premiu la nivel individual.

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Meciul pentru trofeul suprem, dintre Spania și Franța, se va vedea duminică seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

Lupta pentru Balonul de Aur se încinge. Jucătorul Barcelonei, propus pentru marele premiu, în fața lui Messi

Leo Messi a reușit să aibă un turneu final foarte bun, în care a fost decisiv pentru sud-americani în aproape toate partidele, iar prestațiile sale l-au transformat într-unul dintre favoriți pentru a câștiga Balonul de Aur. Conform informațiilor apărute, acesta ar fi urmat de Lamine Yamal în acest top, după care vin Harry Kane și Kylian Mbappe.

Totuși, presa catalană are un nume surpriză pe care îl propune cursa pentru cel mai prestigios premiu individual. Cei de la Sport spun că Pau Cubarsi ar merita distincția dacă Spania câștigă duelul din finala Cupei Mondiale cu Argentina.

„Dacă Spania triumfă la Cupa Mondială, atunci Pau Cubersi trebuie să câștige Balonul de Aur”, au notat jurnaliștii catalani.