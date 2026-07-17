Panică în New York înainte de finala Cupei Mondiale. Locuitorii, îndemnați să stea în casă sau să poarte măști

Oraşul New York a fost plasat în cod roşu din cauza calităţii aerului şi a căldurii extreme, cu două zile înaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026, informează L’Equipe.

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Selecţionatele Spaniei şi Argentinei se vor înfrunta duminică pe stadionul MetLife din East Rutherford, aflat la aproximativ 15 kilometri vest de Manhattan.

„Newyorkezii trebuie să fie deosebit de vigilenţi”, anunță primarul orașului

După câteva zile de căldură intensă, locuitorii din New York se confruntă acum cu un episod de poluare a aerului, fiind îndemnaţi să stea acasă sau să poarte măşti. Oficialii oraşului au anunţat extinderea planului de urgenţă pentru valul de căldură, deoarece o coloană mare de fum provenită de la incendiile de vegetaţie care devastează Ontario, în vestul Canadei, degradează grav calitatea aerului în metropola americană.

Deşi se aştepta ca temperaturile să scadă uşor joi, cu maxime în jur de 32 de grade Celsius, acestea vor fi în continuare suficient de ridicate pentru a face multe locuinţe fără aer condiţionat insuportabil de călduroase. Între timp, Departamentul pentru Protecţia Mediului din statul New York prognozează un Indice al Calităţii Aerului (AQI) de 200 pentru zona metropolitană newyorkeză, un nivel considerat „rău” pentru întreaga populaţie.

„Este periculos de cald, iar fumul incendiilor din Canada a înrăutăţit calitatea aerului. Newyorkezii trebuie să fie deosebit de vigilenţi„, a declarat primarul Zohran Mamdani. El i-a îndemnat pe locuitori să rămână în spaţii cu aer condiţionat, să îţi limiteze activităţile în aer liber, să se hidrateze şi să aibă grijă de cei mai vulnerabili apropiaţi ai lor.