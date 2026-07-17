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Atacantul de 77.000.000 de euro a fost propus la Barcelona!

Mihai Alecu Publicat: 17 iulie 2026, 12:29

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Atacantul de 77.000.000 de euro a fost propus la Barcelona!

Atacantul care ar putea ajunge la Barcelona. Foto: Getty Images

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Barcelona s-a despărțit în această vară de Robert Lewandowski și este în căutarea unui atacant care să-l înlocuiască pe jucătorul polonez care a mers în MLS și a semnat cu cei de la Chicago Fire.

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Catalanii forțează aducerea lui Julian Alvarez, de la Atletico Madrid, însă formația din capitală insistă că nu vrea să-l lase pe jucătorul sud-american să plece.

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Astfel, formația blaugrana ar putea să fie nevoită să caute alte variante, iar una dintre soluții este deja pe masa oficialilor formației iberice. Jhon Duran, atacantul columbian de doar 22 de ani, a fost propus de către agenții săi la formația de pe Camp Nou și directorul sportiv al catalanilor, Deco, se gândește la această variantă.

De altfel, portughezul a fost în discuții, în 2025, cu reprezentanții jucătorului, astfel că interesul catalanilor nu este unul nou pentru jucătorul sud-american care s-a făcut remarcat în Premier League, la Aston Villa, notează cei de la Sport.

Cei de la Al-Nassr nu au încredere în dorința lui Duran de a juca în Arabia Saudită, iar în acest moment jucătorul pare a fi cel mai aproape de un transfer în Portugalia, la Benfica, asta după ce s-a vorbit și despre un interes al celor de la Galatasaray. Portughezii ar urma să-l împrumute și salariul său să fie în continuare acoperit în mare parte de saudiți.

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Jhon Duran a dezamăgit în ultimii ani

Cumpărat de Al-Nassr în ianuarie 2025 de la Aston Villa pentru 77 de milioane de euro, după doar 6 luni era împrumutat la Fenerbahce, însă nici la formația din Turcia nu a reușit să aibă impactul așteptat.

Astfel, după alte 6 luni el ajunge în curtea celor de la Zenit, în Rusia. Cifrele sale au rămas în continuare modeste în comparație cu potențialul pe care l-a arătat în Premier League: 30 de meciuri în Rusia și Turcia și 7 goluri marcate a bifat Duran.

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