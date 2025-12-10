Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei
Video

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei

Vicecampioană europeană cu echipa de tenis de masă a României în acest an, Andreea Dragoman, s-a mutat la casa ei și are loc să-și pună în practică pasiunile. Nu sunt puține.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei
Jurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici

Jurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici

Jurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici
Jurnal Antena Sport | Urgență la Craiova

Jurnal Antena Sport | Urgență la Craiova

Jurnal Antena Sport | Urgență la Craiova
Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB

Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB

Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie
21:25
LIVE SCORENebunie în primele partide ale serii din Champions League. Mbappe, rezervă în Real – City
21:24
VideoJurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Urgență la Craiova
21:16
VideoJurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB
20:55
Situație disperată la FCSB, înaintea meciului cu Feyenoord. Doar trei rezerve disponibile: „Orice e posibil”
20:41
“Ne vedem în «vulcan»”. Alex Mitriță merge pe Ion Oblemenco la duelul Universității Craiova cu Sparta Praga
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” 6 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid