Mirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB - Antena Sport

Mirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Mirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 11:35

Mirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Chiar dacă antrenamentul echipei este pregătit pe seară, Mirel Rădoi a ajuns încă din această dimineaţă la baza sportivă a FCSB.

El a sosit în jurul orei 11:00, la baza FCSB-ului din Berceni. Aici a avut loc un moment emoţionat pentru antrenor. Mirel Rădoi a fost întâmpinat de aproximativ 200 de fani ai campioanei României, iar suporterii au început să-i scandeze numele tehnicianului. “Mirel Rădoi este unul dintre noi”, au scandat fanii.

Proaspătul tehnician al FCSB a ţinut un discurs în faţa suporterilor, apoi s-a retras pentru o scurtă discuţie cu liderii galeriei.

