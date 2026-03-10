Mirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB - Antena Sport

Chiar dacă antrenamentul echipei este pregătit pe seară, Mirel Rădoi a ajuns încă din această dimineaţă la baza sportivă a FCSB.

El a sosit în jurul orei 11:00, la baza FCSB-ului din Berceni. Aici a avut loc un moment emoţionat pentru antrenor. Mirel Rădoi a fost întâmpinat de aproximativ 200 de fani ai campioanei României, iar suporterii au început să-i scandeze numele tehnicianului. “Mirel Rădoi este unul dintre noi”, au scandat fanii.

Proaspătul tehnician al FCSB a ţinut un discurs în faţa suporterilor, apoi s-a retras pentru o scurtă discuţie cu liderii galeriei.