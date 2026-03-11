Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iran, aproape să se retragă de la World Cup 2026. Ministrul Sporului a oferit ultimele detalii - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Iran, aproape să se retragă de la World Cup 2026. Ministrul Sporului a oferit ultimele detalii

Iran, aproape să se retragă de la World Cup 2026. Ministrul Sporului a oferit ultimele detalii

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 13:37

Comentarii
Iran, aproape să se retragă de la World Cup 2026. Ministrul Sporului a oferit ultimele detalii

Jucătorii din Iran, la finalul unui meci din preliminariile World Cup 2026/ Profimedia

Ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, a exclus ca selecţionata masculină a ţării sale să participe la Cupa Mondială de fotbal din această vară, în Statele Unite, din cauza războiului în curs.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

SUA şi Israelul au efectuat lovituri aeriene asupra Iranului, începând din 28 februarie, în cursul cărora liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Cele două ţări au atacat, de asemenea, Iranul în vara trecută.

  • World Cup 2026 se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Iran, aproape să se retragă de la World Cup 2026

“De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”, a declarat Donyamali într-un interviu televizat.

“Având în vedere măsurile rău intenţionate luate împotriva Iranului, două războaie ne-au fost impuse în decurs de opt sau nouă luni, iar câteva mii de oameni de-ai noştri au fost ucişi. Prin urmare, cu siguranţă nu avem nicio posibilitate de a participa în acest fel”, a adăugat oficialul iranian. Nu este clar dacă decizia este definitivă, precizează DPA.

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială programată între 11 iunie şi 19 iulie 2026 în Statele Unite, Mexic şi Canada. Iranienii urmează să dispute cele trei meciuri din grupa lor, împotriva Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, în oraşe din Statele Unite, primele două partide la Inglewood (California), iar al treilea la Seattle.

Reclamă
Reclamă

Preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a sugerat de asemenea un boicot al CM 2026 după evenimentele legate de echipa feminină a Iranului, care a participat la Cupa Asiei găzduită de Australia.

Şase jucătoare iraniene au decis să rămână în Australia după ce au primit vize umanitare din partea guvernului de la antipozi. Preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că va oferi astfel de vize dacă australienii nu o vor face.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a anunţat pe Instagram că Donald Trump i-a spus, într-o întâlnire desfăşurată marţi, că echipa Iranului “este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite”, în ciuda războiului.

Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecutFilmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Observator
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
S-a aflat totul! Ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky coechipierilor de la Tottenham, după ce și-a îngropat echipa. E ireal și ce au facut fanii lui Atletico în tribune
Fanatik.ro
S-a aflat totul! Ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky coechipierilor de la Tottenham, după ce și-a îngropat echipa. E ireal și ce au facut fanii lui Atletico în tribune
15:35
EXCLUSIVMotivul real pentru care Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB! Totul depinde de următoarele 3 luni
15:34
Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet
15:22
Tottenham a luat decizia în privinţa lui Kinsky, după gafele din meciul cu Atletico. Ce urmează pentru portar
14:55
Trei reveniri în lotul lui Real Madrid, pentru confruntarea “de foc” cu Manchester City
14:00
Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni
13:50
Un mare “Bam” în NBA – recordul lui Kobe doborât
Vezi toate știrile
1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion