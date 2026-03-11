Iran, aproape să se retragă de la World Cup 2026. Ministrul Sporului a oferit ultimele detalii - Antena Sport

Jucătorii din Iran, la finalul unui meci din preliminariile World Cup 2026/ Profimedia

Ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, a exclus ca selecţionata masculină a ţării sale să participe la Cupa Mondială de fotbal din această vară, în Statele Unite, din cauza războiului în curs.

SUA şi Israelul au efectuat lovituri aeriene asupra Iranului, începând din 28 februarie, în cursul cărora liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Cele două ţări au atacat, de asemenea, Iranul în vara trecută.

World Cup 2026 se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Iran, aproape să se retragă de la World Cup 2026

“De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”, a declarat Donyamali într-un interviu televizat.

“Având în vedere măsurile rău intenţionate luate împotriva Iranului, două războaie ne-au fost impuse în decurs de opt sau nouă luni, iar câteva mii de oameni de-ai noştri au fost ucişi. Prin urmare, cu siguranţă nu avem nicio posibilitate de a participa în acest fel”, a adăugat oficialul iranian. Nu este clar dacă decizia este definitivă, precizează DPA.

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială programată între 11 iunie şi 19 iulie 2026 în Statele Unite, Mexic şi Canada. Iranienii urmează să dispute cele trei meciuri din grupa lor, împotriva Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, în oraşe din Statele Unite, primele două partide la Inglewood (California), iar al treilea la Seattle.