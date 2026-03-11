Când se joacă FCSB - Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi. Modificare de ultim moment - Antena Sport

FCSB – Metaloglobus, duelul din prima etapă de play-out, se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30. LPF a anunţat oficial noua modificare.
Iniţial, partida de debut al lui Mirel Rădoi la FCSB era programată pentru vineri. A doua oară, LPF stabilise ca meciul să se dispute sâmbătă, de la ora 18:15.
Când se joacă FCSB – Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi
În cele din urmă, după o ultimă modificare, s-a stabilit ca partida dintre FCSB şi Metaloglobus să se joace duminică, de la ora 20:30. Sâmbătă a rămas programat derby-ul etapei de play-off, dintre Rapid şi Dinamo, de la ora 21:00.
Programul primei etape de play-off şi play-out:
Vineri, 13 martie
- Ora 17.30: UTA Arad – FC Hermannstadt
- Ora 20.30: Universitatea Craiova – FC Argeș
Sâmbătă, 14 martie
- Ora 18.15: Farul Constanța – Petrolul Ploiești
- Ora 21.00: FC Rapid – Dinamo București
Duminică, 15 martie
- Ora 15.00: Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 20.30: FCSB – FC Metaloglobus București
Luni, 16 martie
- Ora 17.30: FC Botoșani – Unirea Slobozia
- Ora 20.30: Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj
Mirel Rădoi va primul meci din noul mandat pe banca FCSB-ului. Antrenorul l-a înlocuit pe Elias Charalambous şi a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu promisiunea că Gigi Becali îi va oferi libertate deplină.
Etapa a doua de play-off şi play-out încă nu a fost stabilită, urmând să fie devansată la cerinţele lui Mircea Lucescu. Partidele ar urma să înceapă de joi, pentru ca selecţionerul să aibă la dispoziţie cât mai repede jucătorii convocaţi pentru barajul “de foc” cu Turcia, de pe 26 martie.
