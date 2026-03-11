Când se joacă FCSB - Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi. Modificare de ultim moment - Antena Sport

FCSB – Metaloglobus, duelul din prima etapă de play-out, se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30. LPF a anunţat oficial noua modificare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iniţial, partida de debut al lui Mirel Rădoi la FCSB era programată pentru vineri. A doua oară, LPF stabilise ca meciul să se dispute sâmbătă, de la ora 18:15.

Când se joacă FCSB – Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi

În cele din urmă, după o ultimă modificare, s-a stabilit ca partida dintre FCSB şi Metaloglobus să se joace duminică, de la ora 20:30. Sâmbătă a rămas programat derby-ul etapei de play-off, dintre Rapid şi Dinamo, de la ora 21:00.

Programul primei etape de play-off şi play-out:

Vineri, 13 martie