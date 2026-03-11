Mircea Lucescu a intervenit pentru modificarea programului din play-off. Când s-ar putea juca Dinamo - Universitatea Craiova - Antena Sport

Mircea Lucescu (80 de ani) a intervenit pentru modificarea programului din play-off. Selecţionerul vrea să aibă cât mai repede, sub comanda sa, jucătorii convocaţi pentru barajul Turcia – România.

Meciul “de foc” de la Istanbul, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026, se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, la doar câteva zile după ce se va încheia etapa a doua de play-off şi play-out din Liga 1.

Mircea Lucescu a intervenit pentru modificarea programului din play-off, înainte de Turcia – România

În acest context, Justin Ştefan a dezvăluit că Mircea Lucescu a cerut ca partidele în care vor evolua jucătorii convocaţi la naţională să fie programate cât mai devreme. Astfel, etapa ar urma să fie devansată, existând şanse ca derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova să se dispute joi.

Secretarul de la LPF a subliniat că o eventuală programare a partidei FCSB-ului cu UTA la o zi după derby-ul dintre cele două rivale ar reprezenta o problemă privind Arena Naţională, în cazul în care Primăria nu-şi va da acordul.

Justin Ştefan a transmis că sunt şanse mari ca duelul dintre CFR Cluj şi Rapid să se joace duminică, programul fiind definit în proporţie de 95%.