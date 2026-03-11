Mircea Lucescu a intervenit pentru modificarea programului din play-off. Când s-ar putea juca Dinamo - Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Mircea Lucescu a intervenit pentru modificarea programului din play-off. Când s-ar putea juca Dinamo – Universitatea Craiova

Mircea Lucescu a intervenit pentru modificarea programului din play-off. Când s-ar putea juca Dinamo – Universitatea Craiova

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 12:26

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu (80 de ani) a intervenit pentru modificarea programului din play-off. Selecţionerul vrea să aibă cât mai repede, sub comanda sa, jucătorii convocaţi pentru barajul Turcia – România.

Meciul “de foc” de la Istanbul, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026, se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, la doar câteva zile după ce se va încheia etapa a doua de play-off şi play-out din Liga 1.

Mircea Lucescu a intervenit pentru modificarea programului din play-off, înainte de Turcia – România

În acest context, Justin Ştefan a dezvăluit că Mircea Lucescu a cerut ca partidele în care vor evolua jucătorii convocaţi la naţională să fie programate cât mai devreme. Astfel, etapa ar urma să fie devansată, existând şanse ca derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova să se dispute joi.

Secretarul de la LPF a subliniat că o eventuală programare a partidei FCSB-ului cu UTA la o zi după derby-ul dintre cele două rivale ar reprezenta o problemă privind Arena Naţională, în cazul în care Primăria nu-şi va da acordul.

Justin Ştefan a transmis că sunt şanse mari ca duelul dintre CFR Cluj şi Rapid să se joace duminică, programul fiind definit în proporţie de 95%.

“Aceste modificări vin ca un rezultat al rugăminților venite dinspre FRF. Domnul Mircea Lucescu a avut anumite solicitări transmise conducerii Federației, care a transmis aceste solicitări către Ligă, de o ușoară devansare a unor meciuri pentru a avea la dispoziție mai repede jucătorii din campionatul național (n.r. – pentru barajul cu Turcia).

Acum e clar că speranța noastră e să fie cât mai mulți titulari din campionat. Ca atare, am răspuns rugăminților celor de la Federație, e clar că ne dorim să le acordăm tot suportul nostru. De aici aceste permutări, au mai apărut anumite probleme și cu meciul de la Cluj, cu «Ziua Maghiarilor de pretutindeni» (n.r. – 15 martie).

A doua etapă e definită 95%, în această dimineață am mai avut ceva discuții. Sunt două probleme: cea de la Cluj și problema cu Arena Națională, unde se joacă de pe o zi pe altă, ceea ce până acum nu s-a mai întâmplat.

Sunt discuții cu deținătorul stadionului, sunt discuții și cu cei de la Cluj și vedem dacă putem să mai facem ceva. Ar fi extraordinar că Primăria (n.r. Capitalei) să poată face o excepție, ar fi extraordinar.

Meciul de la Cluj cred că rămâne duminică. E încurcătură cu etapa următoare, dacă tot faci permutări vor apărea nemulțumiri din această zonă: «eu am o zi în plus, eu am o zi în minus». E clar că atunci când apar astfel de situații speciale vor fi întotdeauna nemulțumiți, ca și atunci când ai etape următoare. E clar că vor fi unii nefavorizați”, a declarat Justin Ştefan, conform gsp.ro.

