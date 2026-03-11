Lewis Hamilton, replică pentru rivalii Verstappen şi Norris: "Nu ştiu de ce se plâng atât" - Antena Sport

Închide meniul
Lewis Hamilton, replică pentru rivalii Verstappen şi Norris: “Nu ştiu de ce se plâng atât”

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 13:30

Lewis Hamilton, la Ferrari/ Profimedia

Lewis Hamilton a oferit o reacţie categorică după Marele Premiu al Australiei, în care s-a clasat pe locul patru. Pilotul Ferrari s-a declarat extrem de mulţumit de monopostul său, după primul week-end al sezonului de Formula 1.

Hamilton a fost întrebat şi despre schimbările din noul an, care i-au nemulţumit pe Verstappen şi pe Norris. Olandezul chiar a afirmat că Formula 1 e “Formula E pe steroizi”.

Lewis Hamilton nu înţelege de ce ceilalţi piloţi din Formula 1 se plâng de schimbările impuse asupra monoposturilor. El a afirmat că şi-ar fi dorit chiar ca Marele Premiu al Australiei să dureze mai mult, deoarece a fost o cursă extrem de plăcută pentru el.

Pilotul Ferrari, de şapte ori campion mondial, a recunoscut că Mercedes are cel mai rapid monopost. Britanicul însă susţine că Ferrari îi poate prinde din urmă pe rivalii Russell şi Antonelli.

“Personal, mi-a plăcut cursa. A fost foarte distractiv. Cred că maşina a fost foarte plăcut de pilotat. Am văzut şi maşinile din faţă şi cred că au fost bătălii grozave, cu multe schimbări. Deci da, pentru moment, totul e în regulă.

(N.r. Verstappen şi Norris au fost nemulţumiţi de schimbări) Nu ştiu de ce se plâng atât de mult. Ar trebui să-i întrebaţi pe ei. Eu cred că a fost incredibil. Mi-aş fi dorit să dureze mai mult (n.r. cursa din Australia). Dacă ar fi durat mai mult, aş fi terminat pe trei.

Per total, sunt foarte mândru de echipă. Au făcut o treabă incredibilă pentru a aduce maşina unde este acum. Bineînţeles, nu suntem atât de rapizi ca Mercedes şi trebuie să muncim, dar suntem în luptă.

A fost o cursă distractivă şi m-am simţit bine. Câteva tururi în plus şi l-aş fi prins pe Charles, deci am avut un ritm bun. Sunt multe lucruri pozitive pe care să le luăm de aici. Am fost puternic pe tot parcursul week-end-ului. Calificările nu au arătat adevăratul meu ritm. Am avut ceva probleme, care m-au dat puţin în spate. Dar în cursă m-am simţit incredibil de la început.

Acum, obiectivul e să-i prindem pe cei de la Mercedes. Nu văd asta ca fiind imposibil. Putem reduce distanţa faţă de ei. Nu va fi uşor, avem mult de muncă pentru că e important să fim puternici, mai ales pe un tur. Trebuie să vedem dacă e vorba de puterea motorului sau de baterie, dar maşina e rapidă în viraje, deci trebuie să continuăm să muncim“, a declarat Lewis Hamilton, conform marca.com.

A doua etapă a sezonului de Formula 1 va avea loc în China, în acest week-end, live în Universul Antena. Cursa se va desfăşura duminică, de la ora 09:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

