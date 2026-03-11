Lewis Hamilton, replică pentru rivalii Verstappen şi Norris: "Nu ştiu de ce se plâng atât" - Antena Sport

Lewis Hamilton a oferit o reacţie categorică după Marele Premiu al Australiei, în care s-a clasat pe locul patru. Pilotul Ferrari s-a declarat extrem de mulţumit de monopostul său, după primul week-end al sezonului de Formula 1.

Hamilton a fost întrebat şi despre schimbările din noul an, care i-au nemulţumit pe Verstappen şi pe Norris. Olandezul chiar a afirmat că Formula 1 e “Formula E pe steroizi”.

Lewis Hamilton, replică pentru rivalii Verstappen şi Norris înainte de MP al Chinei

Lewis Hamilton nu înţelege de ce ceilalţi piloţi din Formula 1 se plâng de schimbările impuse asupra monoposturilor. El a afirmat că şi-ar fi dorit chiar ca Marele Premiu al Australiei să dureze mai mult, deoarece a fost o cursă extrem de plăcută pentru el.

Pilotul Ferrari, de şapte ori campion mondial, a recunoscut că Mercedes are cel mai rapid monopost. Britanicul însă susţine că Ferrari îi poate prinde din urmă pe rivalii Russell şi Antonelli.

“Personal, mi-a plăcut cursa. A fost foarte distractiv. Cred că maşina a fost foarte plăcut de pilotat. Am văzut şi maşinile din faţă şi cred că au fost bătălii grozave, cu multe schimbări. Deci da, pentru moment, totul e în regulă.