Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul turcilor despre biletele pentru barajul cu România: "Să nu cumpăraţi înainte" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Anunţul turcilor despre biletele pentru barajul cu România: “Să nu cumpăraţi înainte”

Anunţul turcilor despre biletele pentru barajul cu România: “Să nu cumpăraţi înainte”

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 13:10

Comentarii
Anunţul turcilor despre biletele pentru barajul cu România: Să nu cumpăraţi înainte

Jucătorii naţionalei Turciei, în timpul unui meci/ Profimedia

Turcii au făcut un anunţ de ultim moment privind punerea în vânzare a biletelor pentru barajul cu România. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa pe 26 martie, la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia încă nu a pus în vânzare biletele pentru meciul care se va disputa pe stadionul celor de la Beşiktaş, în ciuda faptului că mai sunt două săptămâni până la partidă.

Anunţul turcilor despre biletele pentru barajul cu România

Turcii au făcut un anunţ pe paginile oficiale prin care îi îndeamnă pe fani să aştepte punerea în vânzare a biletelor şi să nu cumpere de pe site-uri neautorizate.

“Toate informațiile cu privire la biletele pentru meciuri noastre de acasă sunt pe www.tff.org. Tichetele pentru partida cu România nu s-au pus încă în vânzare. Cu toate acestea, au fost bilete care s-au vândut pe diferite site-uri și platforme. Noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru cei care au cumpărat de pe canale care nu sunt oficiale.

În momentul în care biletele vor fi puse în vânzare, informațiile vor fi afișate pe site-ul oficial. Vă rugăm să nu cumpărați înainte pentru a evita astfel posibile tentative de fraudă”, au anunţat turcii, pe reţelele sociale.

Reclamă
Reclamă

România a vândut deja toate biletele pe care le-a primit din partea turcilor, anume 2130. A fost sold-out în doar 20 de secunde pe site-ul oficial al Federaţiei.

“Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, anunţa Echipa naţională.

Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecutFilmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Observator
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”
Fanatik.ro
Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”
15:55
Pact uriaş între LPF şi Primăria Capitalei. Impact major pentru FCSB, Dinamo şi Rapid
15:35
EXCLUSIVMotivul real pentru care Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB! Totul depinde de următoarele 3 luni
15:34
Real Madrid – Manchester City LIVE TEXT (22:00). Meciul serii din optimile Champions League. Programul complet
15:22
Tottenham a luat decizia în privinţa lui Kinsky, după gafele din meciul cu Atletico. Ce urmează pentru portar
14:55
Trei reveniri în lotul lui Real Madrid, pentru confruntarea “de foc” cu Manchester City
14:00
Veste excelentă pentru Mirel Rădoi, înainte de debutul la FCSB. Titularul care e gata să revină după cinci luni
Vezi toate știrile
1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion