Anunţul turcilor despre biletele pentru barajul cu România: "Să nu cumpăraţi înainte" - Antena Sport

Turcii au făcut un anunţ de ultim moment privind punerea în vânzare a biletelor pentru barajul cu România. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa pe 26 martie, la Istanbul.
Turcia încă nu a pus în vânzare biletele pentru meciul care se va disputa pe stadionul celor de la Beşiktaş, în ciuda faptului că mai sunt două săptămâni până la partidă.
Anunţul turcilor despre biletele pentru barajul cu România
Turcii au făcut un anunţ pe paginile oficiale prin care îi îndeamnă pe fani să aştepte punerea în vânzare a biletelor şi să nu cumpere de pe site-uri neautorizate.
“Toate informațiile cu privire la biletele pentru meciuri noastre de acasă sunt pe www.tff.org. Tichetele pentru partida cu România nu s-au pus încă în vânzare. Cu toate acestea, au fost bilete care s-au vândut pe diferite site-uri și platforme. Noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru cei care au cumpărat de pe canale care nu sunt oficiale.
În momentul în care biletele vor fi puse în vânzare, informațiile vor fi afișate pe site-ul oficial. Vă rugăm să nu cumpărați înainte pentru a evita astfel posibile tentative de fraudă”, au anunţat turcii, pe reţelele sociale.
România a vândut deja toate biletele pe care le-a primit din partea turcilor, anume 2130. A fost sold-out în doar 20 de secunde pe site-ul oficial al Federaţiei.
“Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, anunţa Echipa naţională.
